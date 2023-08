Robert Karaś zmieszany z błotem. Agnieszka Włodarczyk nie wytrzymała

Agnieszka Włodarczyk stanęła po stronie Roberta Karasia. Opublikowała wymowni wpis

To będzie wpis o tym, jak szczerość nie popłaca, jak to każdy w tym kraju jest krystalicznie czysty, nigdy nie popełnił błędu i oczywiście nie zrobił nic głupiego. Jak hipokryzja króluje na Instagramie, i o tym, że jak mówisz prawdę, to robisz skandale. Jak żółć i zawiść to nasze cechy narodowe. No bo przecież jak można komuś dowalić to jest święto! Nawet wtedy, kiedy ktoś przyzna się do błędu. Nawet, kiedy czarno na białym przedstawia dowody, że do każdych zawodów triathlonowych podchodził czysto. Inaczej nie poddałby się badaniu wariografem

W dalszej części wpisu Włodarczyk zwróciła uwagę na to, że choć jej ukochany publicznie przyznał się do błędu, nadal jest atakowany, jej zdaniem, nieadekwatnie do całej tej sytuacji. "Nie mówimy tu o wsiadaniu za kółko po pijaku... Mówimy o błędzie, lekkomyślności i naiwności. To nie jest zbrodnia. Wystarczy, że sam zainteresowany wyciągnął z tego naukę i poniesie konsekwencje adekwatne do sytuacji. Wystarczy, że sam się z tym źle czuje. Wróci do gry silniejszy i bogatszy o to doświadczenie. (...) I tak się zastanawiam, bo tym razem trafiło na mocnego zawodnika - co by było, gdyby sprawa dotyczyła dzieciaka, nastolatka czy kogoś, kto by tego nie dźwignął? Znamy takie przypadki. Dosyć hejtu" - podsumowała, dodając na końcu hasztag "Team Karaś".