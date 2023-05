Robert Karaś zdobył się na poruszające wyznanie. Nie mógł powstrzymać łez

Robert Karaś już od jakiegoś czasu należy do grona najlepszych triathlonistów świata. 34-latek ma na swoim koncie wiele osiągnięć, w tym m.in. tytuł rekordzisty i mistrza świata na dystansie podwójnego, potrójnego i 10-krotnego Ironmana . Ostatni sukces reprezentant naszego kraju osiągnął stosunkowo niedawno, bo zaledwie kilka dni temu. 20 maja w Brazylii rozpoczął się wyścig Brasil Ultra Tri , w którym najlepsi zawodnicy na świecie musieli przepłynąć 38 kilometrów, przejechać na rowerze 1800 kilometrów i przebiec 422 kilometry.

W rywalizacji udział wzięli trzej Polacy - Robert Karaś, Jurand Czabański i Rafał Godzwon . Pierwszy do mety dotarł właśnie Karaś. Rywale nie byli jednak zdziwieni faktem, że to właśnie on wygrał morderczy wyścig. 34-latek ma już doświadczenie w takich zawodach - w ubiegłym roku wziął bowiem udział w wyścigu Swiss Ultra na tym samym dystansie i przez długi czas był liderem. Niestety, na ostatnim etapie rywalizacji Polak musiał wycofać się z zawodów, ponieważ lekarze obawiali się o jego życie.