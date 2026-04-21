Robert Karaś zawalczy o luksusowy samochód. Na jaw wychodzą szczegóły

Patryk Górski

Robert Karaś miesiąc temu efektownie pokonał Kaspra "Klepsydrę" Gutkowskiego w walce na FAME MMA 30, a już wkrótce może podjąć się kolejnego nietypowego wyzwania. Znany polski triathlonista właśnie został ogłoszony kolejnym zawodnikiem turnieju "Fight Club", w którym główną nagrodą jest luksusowy samochód wyceniany na ponad pół miliona złotych. Znamy szczegóły.

Robert Karaś w bordowej czapce z daszkiem i czarnej bluzie Fame siedzi na żółtej sofie przy białych kwiatach
Robert KaraśOla Skowron/Dzien Dobry TVN/East News

Ostatnie miesiące w życiu Roberta Karasia to istny rollercoaster. Znany polski triathlonista i wielokrotny rekordzista w zawodach typu Ironman długo trenował, aby w marcu podjąć się wyzwania przebiegnięcia w jak najkrótszym czasie całych Zjednoczonych Emiratów Arabskich - około 6 tys. kilometrów. Na nieszczęście męża Agnieszki Włodarczyk-Karaś, na Bliskim Wschodzie wybuchł konflikt pomiędzy Iranem a Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, który spowodował przerwanie jego biegu raptem po około 82 kilometrach.

Była gwiazda Barcelony będzie selekcjonerem kadry. Poprowadzi uczestnika MŚ

37-latek wrócił więc do Polski, w której pomocną dłoń wyciągnęła do niego organizacja FAME MMA. Karaś zawalczył 21 marca na jubileuszowej gali w Gliwicach i już w 1. rundzie udało mu się pokonać Kaspra "Klepsydrę" Gutkowskiego - trzy nokdauny i wygrana przez techniczny nokaut.

Robert Karaś w grze o luksusowy samochód. Niewiarygodne, co musi zrobić

Efektowne zwycięstwo Karasia ze znanym influencerem poskutkowało tym, że organizacja właśnie zaproponowała mu udział w turnieju "Fight Club" na nadchodzącym FAME MMA 31. Rywalizacja zostanie rozegrana w systemie pucharowym w formule bokserskiej w małych rękawicach. Najlepszy z ośmiu zawodników zdobędzie ponadto kluczyki do luksusowego BMW M5 - nowy model tego samochodu w sieci wycenia się na około 500-700 tys. zł.

Aby Karaś mógł wyjechać z gali w Koszalinie nowym autem, będzie musiał wygrać aż trzy walki. Na ten moment nie rozlosowano jeszcze poszczególnych par ćwierćfinałowych, a więc nie ma pewności, z kim dokładnie zmierzy się triathlonista.

Zobacz również:

Radosław Piesiewicz
Sportowe życie

Nagły atak w Piesiewicza, prezes PKOl odpiera zarzuty. "Teraz się obudziliście?"

Wśród ogłoszonych zawodników, oprócz wspomnianego triathlonisty, znajdują się m.in. Akop Szostak, Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, Paweł Bomba, Alan Kwieciński, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka oraz Jose Simao. Każdy z mężczyzn z pewnością wejdzie do oktagonu z myślą o triumfie.

Przypomnijmy, że FAME MMA 31 odbędzie się już 9 maja w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie.

Kobieta w dżinsowych ogrodniczkach i mężczyzna w koszuli w kratę i czapce z daszkiem siedzą razem na kanapie w jasnym pomieszczeniu, uśmiechając się do aparatu, w tle rośliny doniczkowe i duże okno.
Agnieszka Włodarczyk, Robert KaraśJustyna Rojek/DDTVNEast News
Robert Karaś
Robert KaraśAKPA
Robert Karaś zwrócił się do fanów
Robert Karaś zwrócił się do fanówInstagram/robert_karas_teamkaras, Michal BaranowskiAKPA
Podcast Olimpijski. Wpadka dopingowa Roberta Karasia to podstęp? Dawid Tomala ma swoje podejrzenie. WIDEOINTERIA.TVINTERIA.TV

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja