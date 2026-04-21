Ostatnie miesiące w życiu Roberta Karasia to istny rollercoaster. Znany polski triathlonista i wielokrotny rekordzista w zawodach typu Ironman długo trenował, aby w marcu podjąć się wyzwania przebiegnięcia w jak najkrótszym czasie całych Zjednoczonych Emiratów Arabskich - około 6 tys. kilometrów. Na nieszczęście męża Agnieszki Włodarczyk-Karaś, na Bliskim Wschodzie wybuchł konflikt pomiędzy Iranem a Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, który spowodował przerwanie jego biegu raptem po około 82 kilometrach.

37-latek wrócił więc do Polski, w której pomocną dłoń wyciągnęła do niego organizacja FAME MMA. Karaś zawalczył 21 marca na jubileuszowej gali w Gliwicach i już w 1. rundzie udało mu się pokonać Kaspra "Klepsydrę" Gutkowskiego - trzy nokdauny i wygrana przez techniczny nokaut.

Efektowne zwycięstwo Karasia ze znanym influencerem poskutkowało tym, że organizacja właśnie zaproponowała mu udział w turnieju "Fight Club" na nadchodzącym FAME MMA 31. Rywalizacja zostanie rozegrana w systemie pucharowym w formule bokserskiej w małych rękawicach. Najlepszy z ośmiu zawodników zdobędzie ponadto kluczyki do luksusowego BMW M5 - nowy model tego samochodu w sieci wycenia się na około 500-700 tys. zł.

Aby Karaś mógł wyjechać z gali w Koszalinie nowym autem, będzie musiał wygrać aż trzy walki. Na ten moment nie rozlosowano jeszcze poszczególnych par ćwierćfinałowych, a więc nie ma pewności, z kim dokładnie zmierzy się triathlonista.

Wśród ogłoszonych zawodników, oprócz wspomnianego triathlonisty, znajdują się m.in. Akop Szostak, Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, Paweł Bomba, Alan Kwieciński, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka oraz Jose Simao. Każdy z mężczyzn z pewnością wejdzie do oktagonu z myślą o triumfie.

Przypomnijmy, że FAME MMA 31 odbędzie się już 9 maja w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie.

Podcast Olimpijski. Wpadka dopingowa Roberta Karasia to podstęp? Dawid Tomala ma swoje podejrzenie. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV