Robert Karaś zaprzeczył wszystkim doniesieniom, a potem takie słowa. "Gardzę"

Robert Karaś tłumaczył się w Dzień Dobry TVN

"Wiedziałem, że są to środki zakazane, natomiast nie wiedziałem za co odpowiadają, bo nie czytałem o nich. Dopiero jak przyszło pismo, że jestem na dopingu, to ja zadzwoniłem wtedy do Michała i zapytałem: Czy to jest to, co ty mi dawałeś?. Ja się nad tym nie zastanawiałem. To jest właśnie ta moja ufność, że ja nie sprawdzałem, na co to jest, tylko idąc tam do gabinetu, wiedziałem, że idę po to, żeby wyjść do walki, że on mi pomoże. Ja naprawdę nie sprawdzałem, nie czytałem o tym, w czym to pomaga" - tłumaczył się Karaś ws. zażywania sterydów.