Robert Karaś opublikował wymowne nagranie. Zwrócił się do kibiców

W ostatnich dniach sporo mówiło się o Robercie Karasiu. Dwa miesiące po poprawieniu wyniku Kennetha Vanthuyne'a na dystansie 10-krotnego Ironmana okazało się, że Polak, choć jako pierwszy dotarł do mety , nie zostanie oficjalnym rekordzistą świata. Pod koniec lipca 34-latek otrzymał wynik testu antydopingowego, który był niezbędny do uznania rekordu. Niestety, Karaś nie miał dobrych wieści do przekazania swoim kibicom.