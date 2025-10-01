Aktualnie na antenie Polsatu emitowana jest 20. edycja programu "Taniec z gwiazdami". Na parkiecie znów nie zabrakło znanych i lubianych twarzy, które muszą sprawdzić się w zupełnie nowej dla siebie roli.

W jubileuszowym sezonie po raz pierwszy w historii możemy podziwiać kobiecy duet, który tworzą wioślarka i medalistka olimpijska Katarzyna Zillmann oraz jej trenerka Janja Lesar, która do programu wróciła po trzech latach przerwy.

Jak tłumaczyła tancerka, możliwość tańczenia z drugą kobietą to dla niej duże wyzwanie i przede wszystkim wspaniałe doświadczenie.

"Zależy mi, żeby w tańcu zostało tylko to, co najważniejsze - ruch, emocja i partnerstwo" - mówiła w rozmowie z Plejadą.

"To jest taka trochę misja życiowa, żeby pokazywać energię płynącą między dwiema kobietami, również w tańcu. To będzie dla mnie przywilej i ogromna odpowiedzialność, żeby zaprezentować naszą parę" - wyznała z kolei Zillmann w wywiadzie dla Pudelka.

Katarzyna Zillmann faworytką w "Tańcu z gwiazdami"

Po trzech odcinkach tanecznego show Katarzyna i Janja wyrastają na faworytki programu, bowiem jurorzy są zachwyceni ich popisami na parkiecie, czego wyrazem jest ich wysoka punktacja po każdym występie pań.

Wielkim wsparciem dla sportsmenki jest także jej obecna życiowa partnerka, która jednak już musiała dementować plotki na temat rzekomej zazdrości o Janję. Julia Walczak zapewniła, że ich związek nie wisi na włosku, a co więcej - planują już nawet ślub.

"Chciałybyśmy, żeby to miało wartość, żebyśmy były przede wszystkim zabezpieczone prawnie. Taki ślub humanistyczny, jeżeli uda nam się wszystko dopiąć na ostatni guzik notarialnie, to może wtedy o czymś takim pomyślimy" - wyznała w "Party".

Bez wątpienia pierwsza kobieca para w "TzG" wywołuje ogromne emocje nie tylko z powodu pląsów na parkiecie. W sieci nie brakuje przykrych komentarzy pod adresem Zillmann, a wszystko oczywiście z powodu tego, jak wygląda jej życie prywatne.

Monika Richardson zabrała głos ws. Katarzyny Zillmann

Niespodziewanie głos w tej sprawie postanowiła właśnie zabrać Monika Richardson, która sama przed laty także brała udział w "Tańcu z gwiazdami". Dziennikarka nie wytrzymała po tym, co wyczytała w internecie na temat Katarzyny po jej ostatnich występach w show i od razu zareagowała. Nie gryzła się przy tym w język.

"Czytam komentarze po wczorajszym występie Katarzyny Zillmann: 'rozwydrzona nastolatka', 'nienaturalna podniebność', 'najbardziej irytująca uczestniczka w historii'… Ludzie, czy wam się do końca popyrtało? Czy my widzieliśmy tę samą Kasię: piękną, mocną, zmysłową, perfekcyjnie wykonującą trudną choreografię, idealnie zespoloną z Janją Lesar..." - dziwiła się Monika,.

Prezenterka dodała, że widziała ostatni występ Zillmann na żywo i była pod ogromnym wrażeniem.

"Widziałam tę niczym nieskrępowaną radość Kasi, która poderwała całą widownię na nogi i kazała nam frenetycznie bić brawo, nie tańcowi, ale człowiekowi" - zaznaczyła Monika, wspominając przy okazji o trudnej przeszłości wioślarki.

Richardson wspomniała o trudnym życiu Zillmann

"Zillmann nie miała chyba łatwego życia, ale swoimi sukcesami w wioślarstwie sprawiła, że jesteśmy troszkę bardziej dumni z naszego kraju, z naszych sportowców" - podkreśliła.

Na koniec głośno zaczęła się zastanawiać nad jednym, czy wygrana pierwszej kobiecej pary w "Tańcu z gwiazdami" to coś, na co rodacy są w ogóle przygotowani.

"Pytanie, czy Polska jest na to gotowa…" - podsumowała Richardson.

