Reprezentantka Polski wypaliła, co myśli o Rosji. I do tego jeszcze ta flaga

Aleksandra "Sasza" Sidorenko od 2014 roku posiada polskie obywatelstwo. Ukrainka od kilku lat z powodzeniem reprezentuje nasz kraj w zawodach międzynarodowych. Została bowiem mistrzynią Pucharu Świata w kickboxingu oraz mistrzynią Europy w boksie zawodowym. Później z powodu macierzyństwa musiała na jakiś czas zawiesić karierę. Do rywalizacji wróciła w październiku 2019 r. i pokonała w walce Mayrę Alejandrę Gomez. Co ciekawe, zawodniczkę do naszego kraju sprowadził jej ówczesny partner. Miłość niestety nie przetrwała tej próby, ale "Sasza" nie ma żalu, że opuściła ojczyznę

"Nasza przyjaźń z Polkami była bardzo mocna, zupełnie inna niż z Rosjankami na obozach. Tam nie było tego luzu i swobody, ponieważ zawsze czuliśmy w ich zachowaniu jakąś wyższość. Mieliśmy wrażenie, że uważają się za najlepszych. Mówili do nas: 'My się nigdy nie sprzedajemy'. A kto was chce kupić, żebyście się musieli sprzedawać? Oni mieli już wtedy takie trochę podświadome zachowanie, że mają wielkie imperium, są tacy niepokonani we wszystkim. Nas to wkurzało" - mówiła w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".