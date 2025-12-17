Reprezentant Polski został ojcem i zdradził imię dziecka. Jeden szczegół przykuwa uwagę

Michał Skóraś po udanych latach w Ekstraklasie skrzydłowy zdecydował się na zagraniczny krok w karierze i w 2023 roku został zawodnikiem Club Brugge. Obecnie występuje w barwach KAA Gent, gdzie regularnie rywalizuje na wysokim europejskim poziomie. Jego sportowe sukcesy to efekt nie tylko talentu i ciężkiej pracy, ale także stabilizacji w życiu prywatnym.

W osiąganiu kolejnych celów od lat wspiera go narzeczona Ada Mizgalska. Para jest razem od pięciu lat i chętnie dzieli się w mediach społecznościowych wspólnymi chwilami, choć jednocześnie strzeże swojej prywatności. Ich relacja rozwijała się z dala od skandali, a kolejne etapy tylko ją umacniały.

W ubiegłym roku, tuż po zakończeniu przygody reprezentacji Polski na Euro 2024, Skóraś zabrał ukochaną w podróż marzeń do Polinezji Francuskiej. Podczas pobytu na Bora-Bora piłkarz oświadczył się Adzie, a romantyczne zdjęcia z tego momentu obiegły internet.

W czerwcu tego roku zakochani wybrali się na Seszele, gdzie ogłosili, że spodziewają się dziecka. Kilka tygodni później zorganizowali huczną imprezę gender reveal, podczas której zdradzili, że na świat przyjdzie chłopiec. Teraz ich rodzina oficjalnie się powiększyła.

Michał Skóraś i Ada Mizgalska zostali rodzicami

Syn Michała Skórasia i Ady Mizgalskiej przyszedł na świat 8 grudnia w jednym z belgijskich szpitali, ponieważ piłkarz na co dzień mieszka i gra w Belgii. Para przez kilka dni zachowała tę radosną nowinę dla siebie. Dopiero we wtorkowe popołudnie narzeczona sportowca opublikowała na Instagramie wzruszający wpis oraz kilkanaście zdjęć z pierwszej profesjonalnej sesji z nowo narodzonym dzieckiem.

Ada Mizgalska i Michał Skóraś zostali rodzicami Instagram/ada.mizgalska materiał zewnętrzny

Rodzice zdecydowali się na imię Maximilian, zapisane przez "x", a nie w standardowej polskiej formie. Ten detal szybko przyciągnął uwagę fanów. Poza tym pod postem Ady Mizgalskiej natychmiast pojawiła się lawina gratulacji i ciepłych słów dla świeżo upieczonych rodziców, którzy właśnie rozpoczęli zupełnie nowy rozdział swojego życia.

