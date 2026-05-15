Reprezentant Polski zakończył karierę i otworzył biznes za granicą. Jego żona jest gwiazdą telewizji
Łukasz Szukała grał w piłkarskiej reprezentacji Polski. Obrońca mogący pochwalić się podwójnym obywatelstwem (zarówno polskim, jak i niemieckim) szukał szczęścia w różnych klubach i ostatecznie zakończył zawodniczą karierę w 2019 roku. Nie może teraz narzekać na swoje życie. W Rumunii, gdzie mieszka na co dzień, założył własny biznes, a jego żona jest gwiazdą telewizji.
Szukała nawet po zakończeniu kariery nie stracił piłki nożnej z oczu. Udało mu się niedawno ukończyć UEFA Academy, czego gratulowali mu m.in. Michał Pazdan i Sebastian Mila. Kto wie, może zobaczymy jeszcze byłego polskiego obrońcę w świecie piłki, ale już z innej niż dotychczas strony.
Łukasz Szukała wybrał Rumunię
Przygoda Szukały z piłką była dość skomplikowana. Jako dziecko wyjechał z rodzicami z Polski i swoją przygodę ze sportem zaczął w Niemczech. Jego pierwszym klubem w seniorskiej karierze był TSV 1860 Monachium, w którym spędził cztery lata. Później obrońca szukał swojego miejsca w różnych miejscach świata.
Kilka dobrych lat spędził w Rumunii, gdzie bronił m.in. barw Steauy Bukareszt. Później grał jeszcze w Arabii Saudyjskiej i Turcji. To właśnie w tym ostatnim kraju zakończył swoją piłkarską karierę i przeniósł się później na stałe do Rumunii, gdzie mieszka ze swoją żoną, gwiazdą modelingu i telewizji, Ralucą Hogyes. Para doczekała się syna.
Łukasz Szukała założył własny biznes. Jego żona to gwiazda
Ostatnio Raluca Hogyes powróciła na szczyt - ponownie została prezenterką telewizyjną w stacji, w której zaczynała swoją przygodę, czyli DigiSport. Bardzo cieszyła się z tej możliwości i ma zamiar zostać w mediach na dłużej.
Co tymczasem robi jej mąż? Szukała na swoim instagramowym profilu chwali się ekskluzywną restauracją w Bukareszcie, której jest właścicielem - MOSH. Na miejscu co miesiąc można doświadczać m.in. wydarzenia "Michelin Chef Series", w której raz na jakiś czas w lokalu gotują kucharze z restauracji docenionych gwiazdką Michelin. Zdaje się, że lokal dobrze sobie radzi - na Instagramie obserwuje go ponad 14 tys. osób. Szukała znalazł sobie dobre miejsce w Rumunii i życie tam przypadło mu do gustu.