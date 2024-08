Reprezentant Polski wystąpi w popularnym show. Kibice nie kryją zaskoczenia

Coraz częściej sportowcy decydują się na występy w różnego rodzaju programach rozrywkowych. Od ładnych paru lat reprezentanci naszego kraju regularnie biorą udział m.in. w castingach do "Ninja Warrior Polska" . Gwiazd ze świata sportu nie brakuje także w "Tańcu z Gwiazdami" . Teraz sportowy akcent widzowie będą mieli okazję zobaczyć w nadchodzącej edycji popularnego show "Top Model" . Jak się bowiem okazuje, do programu zgłosił się Tymoteusz Zimny .

Tymoteusz Zimny wystąpi w "Top Model". Kibice zachwyceni

Od jakiegoś czasu Tymoteusz Zimny życie sportowca zaczął łączyć z karierą modela. Efektami swojej ciężkiej pracy 26-latek chętnie dzieli się z kibicami za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie w sieci ogłosił on, że zobaczyć go będzie można w nadchodzącej edycji programu "Top Model". "Jesteście na to gotowi?" - zapytał, udostępniając na Insta Stories plakat promujący show.