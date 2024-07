Reprezentant Polski wrócił z Euro i się zaczęło. "Przyłapano" go z influencerką

Reporterzy Pudelka uważnie obserwują wszystkie ruchy Tymoteusza Puchacza w ostatnim czasie. Polski piłkarz krąży po klubach i imprezach celebryckich, rozkoszując się ostatnimi dniami wakacji przed powrotem do Niemiec. Możliwe, że wróci jednak za granicę już w nowym związku.

Tymoteusz Puchacz przyłapany

Puchacz jest bardzo dobrze znany w środowisku gwiazd. Piłkarz podczas wizyt w Polsce chętnie krąży wokół celebryckich imprez i zapoznaje się z kolejnymi gwiazdami ekranu i internetu. Jeszcze nie tak dawno łączono go nawet z Julią Wieniawą - gdy po raz pierwszy rozstała się z Nikodemem Rozbkickim, miała rzekomo "tonąć w objęciach" pomocnika reprezentacji Polski, jak podawało "Twoje Imperium".

Tymoteusz Puchacz w towarzystwie polskiej influencerki

Puchacz tym razem pokazał się w towarzystwie Hani Sipy - to polska modelka i influencerka mająca na swoim koncie na Instagramie 45 tys. obserwujących. 22-letnia gwiazda widziana była z piłkarzem po imprezie, gdy oboje wraz z trzecią osobą, spacerowali po stolicy. Później już tylko we dwoje wsiedli do wartego 200 tys. złotych Mustanga i odjechali w siną dal.