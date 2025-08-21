Reprezentant Polski wprost ws. religii. Z Bogiem łączy go niecodzienna więź. "Dla niektórych to abstrakcja"

Religia - dla jednych to jedynie wymysł człowieczego umysłu, podczas gdy inni traktują sprawę wiary jako najwyższy życiowy priorytet. Niezależnie od poglądów trzeba jasno przyznać, iż liczne systemy wierzeń przez lata kreowały nie tylko życiorysy różnych osób, ale też niekiedy losy całego świata.

W Polsce mamy przykład wielu wybitnych postaci, które swój życiowy sukces zawierzyły Bogu (w chrześcijańskim rozumieniu). Do tego grona zalicza się także ogrom sportowców, którzy wprost przyznają się do religijnej sfery swojego życia. Wśród nich znajdują się między innymi: Robert Lewandowski, Anita Włodarczyk czy Wilfredo Leon. Mało kto może jednak mówić o tak niebotycznym poziomie uduchowienia, jakie przy okazji jednego z wywiadów zaprezentował Tymoteusz Puchacz.

Puchacz opowiedział o kulisach swojej głębokiej wiary. "Bóg jest na pierwszym miejscu"

W rozmowie z portalem "TVP Sport" Tymoteusz Puchacz poruszył wiele interesujących wątków ze swojego życia prywatnego. Dość długi fragment został poświęcony kwestii wiary, która jak się okazuje, pełni w życiu piłkarza niezaprzeczalnie nadrzędną rolę.

Robię, co mogę, by znaleźć się na szczycie. A to, jak wszystko się potoczy, jest w rękach Pana Boga. Dziś jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ponieważ Bóg jest na pierwszym miejscu i prowadzi mnie całe życie. A teraz to już w ogóle mam z nim niesamowitą relację

W późniejszej części wywiadu piłkarz rozwinął kwestie "niesamowitej relacji z Bogiem" nieco szerzej. Przyznał, iż każdy dzień jego życia jest przepełniony szczęściem, a to od kiedy postanowił całkowicie zawierzyć je Bogu. Przyznał również, że wiele czasu poświęca na modlitwę, aby pielęgnować swoją niezachwianą więź ze Stwórcą, a także niezależnie od sytuacji zawsze nosi przy sobie różaniec.

Wiara w Boga i publiczne mówienie o tym nie są modne

Od początku życia Tymoteusz Puchacz miał jeden cel. "Bóg mi to pokazał"

Tymoteusz Puchacz to człowiek, który pozornie może wzbudzać zupełnie inne odczucia, a to ze względu na swoją aparycję. Sam potwierdził, że "nie pasuje do wizerunku tego, o czym mówi", a wyznawane przez niego wartości nie są w obecnych czasach zbyt popularne. Mimo imprezowego wizerunku piłkarz przyznał, iż na co dzień wystrzega się rzeczy, które są postrzegane jako "niezbędnik" w trakcie przeróżnych posiedzeń czy uroczystości.

"Zawsze jestem sobą. Ludzie na przykład nie wiedzą, że nigdy w życiu nie piłem alkoholu. Nigdy, ani kropli. Wiem, że dla niektórych to abstrakcja, ale taka jest prawda" - mówił Tymoteusz Puchacz.

Ze słów piłkarza mogliśmy się także dowiedzieć, że jego wiara nie jest tylko wynikową życiowych doświadczeń, a towarzyszy mu niemalże od początku istnienia. Już w wieku niespełna czterech, pięciu lat Bóg miał przestawić mu życiowy plan, którym Puchacz konsekwentnie podążał. Przyznał, że podczas wielu momentów czuł obecność siły ułatwiającej mu drogę do wymarzonego celu - występu w reprezentacji Polski. Konsekwentna wiara oraz samozaparcie doprowadziły go do spełnienia "bożego planu", który ziścił się 1 czerwca 2021 roku.

To nie pierwszy raz, kiedy Tymoteusz Puchacz obnażył przed kibicami swoją duchową stronę życia. Już w 2024 roku podczas rozmowy na youtubowym kanale "Foot Truck" opowiadał, jak to w życiu młodego piłkarza jest wiele "zakrętów", które udało mu się przezwyciężyć głównie dzięki gorliwej wierze. Nigdy nie wstydził się przyznawać do nadrzędnych wartości, które od samego początku prowadzą go przez życie.

