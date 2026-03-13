Reprezentant Polski miał "zakochać się" w aktorce. Nie jest tak, jak wszyscy myśleli

Jeszcze nie tak dawno głośno było o rzekomym romansie Julii Wieniawy i Tymoteusza Puchacza. Akcję rozkręcili na dobre fani piłkarza po jednym z jego wywiadów. Ostatecznie doszło do paru spotkań między nim a aktorką. Teraz Wieniawa postanowiła opowiedzieć, jak wyglądało to z jej perspektywy.

Tymoteusz Puchacz się zaręczył

Na początku tego roku Tymoteusz Puchacz postanowił zapytać Oliwii Nincevic o to, czy ta zechciałaby zostać jego żoną. Influencerka odpowiedziała "tak" i od tego czasu ona i piłkarz mogą nazwać się narzeczeństwem.

Aktualnie Puchacz jest na wypożyczeniu w azerskim klubie Sabah Baku. Polski pomocnik wciąż szuka dla siebie miejsca w świecie piłki i ma nadzieję na to, że uda mu się wrócić na właściwe tory.

Tymoteusz Puchacz i Julia Wieniawa. Co ich łączyło?

Ostatnio doszło do ciekawej rozmowy - Oliwia Nincevic zaprosiła do swojego programu Julię Wieniawę. Przed laty aktorka miała rzekomo przez krótki czas spotykać się z Puchaczem. Panie rozmawiały m.in. o tym wydarzeniu. Okazało się, że sprawy zaszły za daleko, a Wieniawy i piłkarza nie łączyły żadne amory.

To jest totalny absurd. (...) On chyba w jakimś wywiadzie odpowiedział na pytanie, kto jest jego jakimś crushem medialnym. Powiedział o mnie i jego fani zrobili ten hasztag "Tymek musisz". Zaczęli to pisać pod każdym postem, a ja byłam wtedy w szczęśliwym związku. Oczywiście do czasu, aczkolwiek byłam wtedy w związku i nie ukrywam, że to było również nieprzyjemne dla mojego ówczesnego partnera

Jak się okazało, piłkarz postanowił ją za to przeprosić, a konkretnie za reakcję jego fanów. Później mieli spotkać się jeszcze kilkukrotnie na stopie koleżeńskiej, co zostało zauważone przez paparazzich. Ostatecznie Wieniawa zapewniała, że Nincevic w jej kontekście może czuć się zupełnie bezpieczna.

Tymoteusz Puchacz

Julia Wieniawa i Roma Janota-Bargiel

