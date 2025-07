Reprezentant Polski gwiazdą internetu. Kibice się śmieją. Lewandowski w tle

IShowSpeed po raz drugi odwiedził Polskę. Jeden z najbardziej znanych youtuberów przebywa w czwartek (17 lipca) w Krakowie. Po godzinie 10:00 rozpoczęła się transmisja na jego kanale i już od samego początku nie brakuje w niej sportowych wątków.

W pewnym momencie IShowSpeed spotkał się z Tymoteuszem Puchaczem. Wychowanek Lecha Poznań podjechał do Amerykanina i zaczął mu opowiadać o swojej znajomości z Robertem Lewandowskim. - Grałem z Lewandowskim. Jestem profesjonalnym piłkarzem. Możemy pograć później - powiedział.

Rozwiń

Te słowa się ziściły. Kilka minut później panowie spotkali się na jednym z krakowskich boisk. Panowie przez kilka minut pograli w piłkę wspólnie z Wojciechem Golą i raperem Matą, którzy oprowadzają IShowSpeeda po Krakowie.

Rozwiń

Kibice nie zostawili suchej nitki na Puchaczu

Wielu kibicom nie spodobało się to, że Puchacz wystąpił u IShowSpeeda. - Wymyślił sprytny plan, że jak pokaże skille na streamie u Speeda to go może jakiś klub weźmie - komentują fani.

Puchacz na koniec zrobił sobie zdjęcie z IShowSpeedem. Tam również pojawił się wysyp negatywnych komentarzy.

"Zrobiłeś sobie zdjęcie z fanem?"

"Pochwaliłeś się trzema spadkami w jednym sezonie?"

To tylko niektóre z delikatniejszych komentarzy, które pojawiły się w social mediach piłkarza.

Rozwiń

Puchacz ostatni sezon spędził w Plymouth Argyle, do którego był wypożyczony z Holstein Kiel. Po sezonie miał wrócić do Niemiec, ale klub z 2. Bundesligi nie był zainteresowany jego usługami. W związku z tym reprezentant Polski musi szukać sobie nowego zespołu. Jego nazwisko przejawiało się w kontekście Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok, ale on sam chciałby kontynuować grę w zagranicznym klubie. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, jakoby 26-latek miał związać się z Łudogorcem Razgrad.

Kim jest IShowSpeed?

IShowSpeed to tak naprawdę Darren Watkins Jr. Youtuber, streamer i raper urodził się w 2005 roku w Cincinnati (USA). Swoją działalność w sieci prowadzi od 2019 roku. Często jego filmy są bardzo wulgarne i brutalne. Ma on jednak bardzo dużą rzeszę fanów, co widać w liczbach subskrypcji (40 mln) i w trakcie relacji na żywo na Youtube.

Tymoteusz Puchacz w reprezentacji Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Tymoteusz Puchacz w reprezentacji Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Tymoteusz Puchacz w reprezentacji Polski Sylwia Dąbrowa/Polska Press/East Newsbrowa East News

Robert Lewandowski podczas treningu w Niemczech spotkał się z kibicami. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV