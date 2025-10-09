Reprezentant pilnie opuścił zgrupowanie. Potem przekazano radosne wieści

Ostatnie tygodnie to prawdziwy baby boom w reprezentacji Polski. Jeden po drugim "Biało-Czerwoni" odbierają najpiękniejsze życiowe nagrody - narodziny dzieci. 11 września Paweł Wszołek i jego żona Magdalena powitali na świecie córeczkę Zosię. Niedługo później rodzina Kacpra Kozłowskiego się powiększyła - zawodnik Gaziantep FK został tatą dziewczynki o imieniu Lea. Pod koniec września szczęśliwą nowiną podzielił się również Bartosz Slisz. On i jego żona Kamila zostali rodzicami córeczki Aurelii. Teraz do tego grona dołączył kolejny reprezentant Polski - Jakub Piotrowski.

Jakub Piotrowski został ojcem

Narodziny syna Piotrowskiego zbiegły się w czasie ze zgrupowaniem "Biało-Czerwonych" przed meczami z Nową Zelandią i Litwą. Jak ujawnili komentatorzy TVP Sport Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski w trakcie transmisji czwartkowego meczu, 28-latek w środę nie brał udziału ostatnim treningu przed spotkaniem w Katowicach - Jan Urban pozwolił mu bowiem opuścić zgrupowanie, aby ten był obecny przy narodzinach swojego potomka.

Sam zawodnik nie pochwalił się w sieci nowym etapem życia, jednak wyręczył go w tym jego klub. Udinese w środowe popołudnie oficjalnie ogłosiło, że pomocnik został ojcem. Władze włoskiej ekipy zdradziły płeć i imię dziecka Piotrowskiego. Jak się okazuje, piłkarz i jego ukochana, Wiktoria Jankowska, zainspirowali się wyborem Mariny Łuczenko-Szczęsnej i Wojciecha Szczęsnego. Swojego synka nazwali bowiem... Liam. "Witaj, Liamie Piotrowski! Syn Jakuba i jego dziewczyny Wiktorii przyszedł na świat. W rodzinie Udinese pojawił się nowy członek! Cały klub składa najlepsze życzenia mamie Wiktorii i tacie Jakubowi" - napisano na stronie internetowej drużyny z Udine.

Jakub Piotrowski i młodsza od niego o dwa lata Wiktoria Jankowska tworzą parę od ośmiu lat. Ich związek przeszedł próbę czasu, a w ubiegłym roku wszedł na nowy poziom. Po nieudanym dla Polski Euro 2024, piłkarz zabrał ukochaną na wakacje na Mykonos. To właśnie tam, podczas rejsu luksusowym jachtem, oświadczył się swojej partnerce. Wiktoria odpowiedziała bez wahania - "milion razy TAK".

Choć narzeczona piłkarza dziś prowadzi prywatne konto w mediach społecznościowych, to zdjęcia pary można oglądać na profilu reprezentanta Polski. Teraz fani z pewnością będą wypatrywać kolejnych kadrów z nowym bohaterem w życiu Piotrowskiego - małym Liamem.

