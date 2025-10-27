Prawdziwe chwile grozy przeżył w czwartek 23 października napastnik Zenita St. Petersburg i 14-krotny reprezentant Rosji - Andriej Mostowoj. Z pewnością nie spodziewał się, że zaledwie dzień po spotkaniu pucharowym z Orenburgiem przyjdzie mu stoczyć walkę dużo cięższą, aniżeli o awans, czy trzy punkty.

Reprezentant Rosji padł ofiarą próby porwania. Pomógł mu przechodzień

Portal "championat.com", powołując się na agencję RIA Novosti, poinformował, że 23 października w biały dzień kilku napastników zaatakowało 27-latka. Próbowali siłą wepchnąć go do samochodu, co zostało potraktowane jako próba porwania.

Na szczęście Mostowojowi udało się odeprzeć atak, a w tym pomógł mu przypadkowy przechodzień. Do akcji wkroczyła tamtejsza policja, a podejrzani błyskawicznie zostali ujęci i zatrzymani.

W poniedziałek rano rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Irina Volk przekazała, że policja w Petersburgu "zatrzymała podejrzanych o porwanie biznesmena i próbę porwania znanego piłkarza".

Celem ataku porywaczy miał być przede wszystkim Siergiej Selegenya - założyciel firmy deweloperskiej Fizika Development i zięć byłego przewodniczącego parlamentu miejskiego i deputowanego Dumy Państwowej Wiaczesława Makarowa.

