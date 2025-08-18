W niedzielę prezydent RP odwiedził Godziszów Trzeci - wieś położoną w województwie lubelskim. Cel jego destynacji nie był przypadkowy. To bowiem właśnie tam - jak podkreśla oficjalna strona internetowa głowy naszego państwa - Karol Nawrocki otrzymał najwyższy wynik wyborczy. W drugiej turze krzyżyk przy jego nazwisku postawiło tam 94,66 procent głosujących.

Przyjechałem, żeby podziękować za rekordowe poparcie dla mojego programu i mojej osoby w wyborach prezydenckich. To dla mnie wielkie zobowiązanie i zaszczyt, bo państwo mi zaufaliście

W trakcie wystąpienia Karol Nawrocki mówił także o tym, jak będzie wyglądała jego prezydentura. - Będziecie przez 5 lat mieli prezydenta Polski, który, jak pszczoły w godle Godziszowa, będzie ciężko pracował każdego dnia, abyśmy mogli żyć w Polsce bezpiecznej, w Polsce równych szans, w Polsce rozwijającej się. Prezydenta, który będzie głosem polskich rolników i nie da zniszczyć polskiego rolnictwa i który będzie nas prowadził do jasnego celu, jakim jest wielka, silna Polska - stwierdził.

"Niespodzianka" dla Karola Nawrockiego. Wymowna reakcja prezydenta RP

Przy okazji swojego wyjazdu Karol Nawrocki złożył także kwiaty przy pomniku "Rzeź Wołyńska" w Domostawie w województwie podkarpackim, a w samym Godziszowie wziął udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Kościele pw. świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

Podczas wizyty w Godziszowie prezydent RP wszedł w tłum, witając się z mieszkańcami i robiąc sobie z nimi także pamiątkowe zdjęcia. Przyjazd Karola Nawrockiego uświetnił występ orkiestry dętej, która przygotowała dla niego specjalną "niespodziankę".

Do sieci trafiło nagranie z Godziszowa, na którym widzimy muzyków grających dla Karola Nawrockiego motyw znany z filmu "Rocky" z Sylvestrem Stallonem w roli głównej. Wybór był zapewne nieprzypadkowe, ze względu na wielkie zamiłowanie prezydenta do pięściarstwa.

Karol Nawrocki, któremu - sądząc po reakcjach - występ przypadł do gustu, dał temu wyraz. Nie tylko bowiem uśmiechał się, kiwając głową w takt muzyki, ale też "wyprowadził kilka rozgrzewkowych ciosów", a następnie wprost wyraził swoją aprobatę.

