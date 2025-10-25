Piątek upłynął Marcie Nawrockiej pod znakiem piłki nożnej. Żona prezydenta RP Karola Nawrockiego rozpoczęła ten dzień od wizyty na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji kobiet, jedząc śniadanie w towarzystwie naszych zawodniczek oraz selekcjonerki Niny Patalon.

To nie był jednak koniec jej piłkarskiej aktywności, bo wieczorem pierwsza dama zasiadła na trybunach Polsat Plus Areny w Gdańsku, by w towarzystwie między innymi sekretarza generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej obejrzeć towarzyski mecz "Biało-Czerwonych" z Holandią.

Spotkanie zakończyło się remisem 0:0 oraz… pobitym rekordem. Grę podopiecznych Niny Patalon oglądało bowiem z trybun aż 11 022 kibiców. Pierwszy raz w historii mecz kobiecej reprezentacji przyciągnął aż tylu zainteresowanych.

Marta Nawrocka zabrała głos po meczu Polska - Holandia

Całe wydarzenia przeżyła na swój sposób Marta Nawrocka, a swoimi przemyśleniami podzieliła się już następnego dnia w mediach społecznościowych.

- Mecz Polska - Holandia. To było coś więcej niż sportowe widowisko. To był pokaz determinacji, odwagi i serca, które nasze zawodniczki wkładają w każdy krok na murawie. Byłam poruszona ich walką do ostatnich minut i dumna, że mogłam im kibicować razem z tysiącami fanów - stwierdziła wprost pierwsza dama.

I dodała:

Po meczu miałam przyjemność porozmawiać z przedstawicielkami Amp Futbol Polska, które każdego dnia udowadniają, że granice istnieją tylko w naszej głowie

Dla kobiecej reprezentacji Polski piątkowy mecz był pierwszym sprawdzianem formy to historycznym występie na tegorocznych mistrzostwach Europy. Stanowił on jednocześnie premierowy element przygotować do wiosennych rozgrywek Ligi Narodów.

