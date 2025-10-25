Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rekord, ale co stało się potem. Nawrocka wprost ogłasza. "Byłam poruszona"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W sobotę niemal w samo południe Marta Nawrocka podzieliła się w sieci refleksjami związanymi z jej ostatnimi przeżyciami. "Byłam poruszona" - napisała w mediach społecznościowych pierwsza dama, nawiązując do swojej wizyty na meczu kobiecej reprezentacji Polski w piłce nożnej. Ujawniła także jej kulisy. Przypomnijmy, że na jej oczach padł absolutny rekord.

Marta Nawrocka
Marta Nawrocka Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Piątek upłynął Marcie Nawrockiej pod znakiem piłki nożnej. Żona prezydenta RP Karola Nawrockiego rozpoczęła ten dzień od wizyty na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji kobiet, jedząc śniadanie w towarzystwie naszych zawodniczek oraz selekcjonerki Niny Patalon.

To nie był jednak koniec jej piłkarskiej aktywności, bo wieczorem pierwsza dama zasiadła na trybunach Polsat Plus Areny w Gdańsku, by w towarzystwie między innymi sekretarza generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej obejrzeć towarzyski mecz "Biało-Czerwonych" z Holandią.

Zobacz również:

Zawrzało na Ukrainie po meczu Szachtara w Krakowie
Liga Konferencji

Gorąco po meczu Legii Warszawa. Na Ukrainie aż huczy. W roli głównej Karol Nawrocki

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Spotkanie zakończyło się remisem 0:0 oraz… pobitym rekordem. Grę podopiecznych Niny Patalon oglądało bowiem z trybun aż 11 022 kibiców. Pierwszy raz w historii mecz kobiecej reprezentacji przyciągnął aż tylu zainteresowanych.

    Marta Nawrocka zabrała głos po meczu Polska - Holandia

    Całe wydarzenia przeżyła na swój sposób Marta Nawrocka, a swoimi przemyśleniami podzieliła się już następnego dnia w mediach społecznościowych.

    - Mecz Polska - Holandia. To było coś więcej niż sportowe widowisko. To był pokaz determinacji, odwagi i serca, które nasze zawodniczki wkładają w każdy krok na murawie. Byłam poruszona ich walką do ostatnich minut i dumna, że mogłam im kibicować razem z tysiącami fanów - stwierdziła wprost pierwsza dama.

    I dodała:

    Po meczu miałam przyjemność porozmawiać z przedstawicielkami Amp Futbol Polska, które każdego dnia udowadniają, że granice istnieją tylko w naszej głowie

    Dla kobiecej reprezentacji Polski piątkowy mecz był pierwszym sprawdzianem formy to historycznym występie na tegorocznych mistrzostwach Europy. Stanowił on jednocześnie premierowy element przygotować do wiosennych rozgrywek Ligi Narodów.

    Zobacz również:

    Na zdjęciu prezydent RP Karol Nawrocki oraz kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Nawrocki już świętował, a Lewandowski kipiał ze złości. Szalone sceny. Wyszło na jaw

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Kosa na Kosę: Czy Augustyniak powinien trafić do kadry? Polsat Sport
    Kobieta w jasnym żakiecie z delikatnym naszyjnikiem siedzi na tle innych osób ubranych formalnie, druga scena w okrągłym kadrze ukazuje ją biegnącą w sportowym stroju podczas biegu ulicznego w towarzystwie innych uczestników.
    Marta Nawrocka z polską grupą biegaczy w Nowym JorkuInstagram/marta_nawrocka_, Alicja Stefaniuk/KPRP, Wojciech OlkusnikEast News
    Uśmiechnięta kobieta w białym stroju unosi rękę w geście powitania lub pozdrowienia, w tle widoczne są inne osoby, niektóre z nich klaszczą.
    Marta Nawrocka podczas przejęcia przez Prezydenta zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RPAnita Walczewska East News
    Kobieta w eleganckim białym stroju uśmiecha się, otoczona przez innych ludzi, atmosfera oficjalnego spotkania lub wydarzenia.
    Marta NawrockaBeata Zawrzel/REPORTERReporter
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja