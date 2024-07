Wciąż nie opadły jeszcze emocje po ceremonii otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu . Organizatorzy imprezy musieli się grubo tłumaczyć przed widzami na kontrowersyjne sceny zawarte w programie czterogodzinnego show. Największe emocje wzbudził fragment z udziałem przedstawicieli społeczności LGBTQ+. Zdaniem widzów bowiem była to parodia Ostatniej Wieczerzy, mająca na celu wbicie bolesnej szpili wyznawcom chrześcijaństwa . Na temat zamieszania wokół piątkowego show wypowiedział się już Thierry Reboul, reżyser ceremonii otwarcia.

W naszym kraju więcej mówi się na temat wydarzeń, które miały miejsce nieco później, a mianowicie występu Juliette Armenet, która wykonała utwór "Imagine" Johna Lennona, będący nieoficjalnym hymnem igrzysk olimpijskich. "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja... komunizmu... niestety..." - takimi słowami dziennikarz Telewizji Polskiej skomentował przebój brytyjskiego muzyka i kompozytora. Jego wypowiedź nie spodobała się władzom TVP, które postanowiły go zawiesić.