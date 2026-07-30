Rakieta spadła na Lubelszczyznę. Kliczko mocno reaguje. Oto jego komunikat

Przed godziną 4:00 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W zamieszkanej przez kilkadziesiąt osób miejscowości Tarnawa-Kolonia (powiat biłgorajski, województwo lubelskie) spadła rakieta, która pozostawiła po sobie sporo odłamków i krater o 10-metrowej średnicy. Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie przekazał, że zawierała "materiał wybuchowy w znacznej ilości".

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oraz premier Polski Donald Tusk twierdzą, że chodzi o rosyjski pocisk Ch-101. Trwa potwierdzanie tych przypuszczeń. Prezes rady ministrów pojawił się na miejscu, odwołał wizytę na stadionie Klubu Sportowego Kryształ Stronie Śląskie, gdzie wraz z ministrem sportu Jakubem Rutnickim i szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim miał otwierać odbudowany po powodzi obiekt.

Rakieta na Lubelszczyźnie. Kliczko nie ma wątpliwości. "Dotarł do Polski"

Przed godziną 19:00 wpis na platformie X zamieścił mer Kijowa. To była trudna noc dla wszystkich jego rodaków. Rosjanie przypuścili zmasowany atak na stolicę oraz Lwów, Krzywy Róg oraz obwód połtawski. Łącznie ukraińskie wojska radiotechniczne Sił Powietrznych zidentyfikowały 358 środków powietrznego ataku: 74 rakiety i 284 drony. Według wstępnych danych obrona przeciwlotnicza zlikwidowała bądź zneutralizowała 320 z nich: 55 rakiet i 265 dronów.

"Każdego ranka Ukraińcy budzą się z tymi samymi liczbami: ile pocisków i dronów zostało przechwyconych w nocy. I ile nie. Wczorajszej nocy jeden z tych nieprzechwyconych zabił całą rodzinę pod Krzywym Rogiem - dwoje rodziców i ośmioro dzieci. We Lwowie trafiono w budynki mieszkalne, dziesiątki rannych" - zaczął Witalij Kliczko.

Następnie wspomniał właśnie o poważnym incydencie z Lubelszczyzny.

Kilka godzin później rosyjski pocisk dotarł do Polski

"Logika jest prosta: im mniej obrony przeciwlotniczej ma Ukraina, tym więcej rosyjskich pocisków trafia w cele na Ukrainie i poza jej granicami. Nie chcę, aby te liczby stały się czyjąś rzeczywistością w wolnym świecie. Solidaryzujcie się z Ukrainą. Teraz. Dopóki to jeszcze ma znaczenie. Chwała Ukrainie!" - zakończył, niejako wzywając do większej pomocy militarnej.

Rozwiń

Witalij Kliczko Sergei GAPON / AFP AFP

Witalij Kliczko Artur Szczepański/Reporter East News

Witalij Kliczko Photo by MARTIN BERTRAND / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP AFP





Dalibor Svrcina - Luciano Darderi. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport