Rajskie wakacje Arkadiusza Milika. Jego partnerka pochwaliła się fotkami

Reprezentacja Polski po przegranym meczu z Francją odpadła z mistrzostw świata. "Biało-Czerwoni" w swoim ostatnim występie w Katarze pokazali się jednak z zupełnie innej strony, niż miało to miejsce w poprzednich spotkaniach. Jednakże jeden gol Roberta Lewandowskiego nie wystarczył do awansu. Część podopiecznych Michniewicza już wróciła do kraju. Jak się okazuje, Arkadiusz Milik prosto z Kataru wybrał się na wakacje z ukochaną.