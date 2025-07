Gdyby nie aktorstwo, to bracia Mroczek mogliby zostać sportowcami. Takie marzenie miał zresztą starszy z braci, Rafał. Przez długi czas myślał o zostaniu piłkarzem i marzyła mu się gra z orzełkiem na piersi. Pasja do sportu została, ale "M jak Miłość" zupełnie odmieniło życie jego i jego brata.

Taneczne sukcesy Mroczków nie wzięły się znikąd. Z pewnością pomogły im treningi z dzieciństwa w ramach zajęć z gimnastyki sportowej. Później jednak sami postawili na sportowy rozwój i starali się zarazić swoją pasję także swoje dzieci. Kilka lat temu Rafał Mroczek pisał na swoim Facebooku z pytaniem do fanów, kiedy jest odpowiedni moment na to, by zachęcać pociechę do uprawiania jakiejś dyscypliny. Odpowiedzi były różne, ale widać było, że starszy z braci w tym temacie się nie poddaje.