Rafael Nadal zostawił w Polsce grube miliony. Wcale nie żałuje tej decyzji

W Melbourne trwają obecnie kwalifikacje do pierwszej w tym roku imprezy wielkoszlemowej Australian Open. Główny turniej rusza już w niedzielę 14 stycznia a udziału w nim nie weźmie wybitny hiszpański tenisista Rafael Nadal. 22-krotny mistrz wielkoszlemowy nie tak dawno wrócił do rywalizacji na światowym poziomie do długiej przerwie związanej z problemami zdrowotnymi. Niestety, w ćwierćfinale turnieju ATP 250 w Brisbane niespodziewanie przegrał on z Jordanem Thompsonem. Po tym spotkaniu Hiszpan skarżył się na ból w nie tak dawno operowanym biodrze. Jak się okazało, wcale nie bez powodu - stwierdzono u niego mikronaderwanie mięśnia, które ostatecznie wykluczyło go z gry na Australian Open.