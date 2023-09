Rafael Nadal specjalnie przyjechał po to "cacko" do Polski. Wydał fortunę

Trudno w to uwierzyć, ale w tym sezonie Rafael Nadal rozegrał tylko cztery mecze. Po raz ostatni pokazał się kibicom w wielkoszlemowym Australian Open. Do rywalizacji w Australii przystąpił jako obrońca tytułu. Jego przygoda tym razem skończyła się na II rundzie. Hiszpan już w Melbourne zmagał się z problemami zdrowotnymi. Doznał bowiem kontuzji biodra, która wykluczyła go z wielkich imprez. W czerwcu poddał się operacji stawu biodrowego i rozpoczął rehabilitację.