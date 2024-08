Agnieszka Radwańska po latach intensywnej gry na korcie podjęła w 2018 roku decyzję o zakończeniu swojej kariery sportowej. Przyczyniła się do tego m.in. kontuzja i inne problemy zdrowotne, o czym sama opowiadała w jednym z wywiadów.

Radwańska cieszy się życiem na "emeryturze"

"Mój organizm absolutnie powiedział „dość” i nie poczuł się od tej pory wcale lepiej. Stopa to jeden z wielu powodów. Cały organizm jest nadszarpnięty, cały układ nerwowy. Fizycznie nie byłabym w stanie wrócić do takich treningów, nawet gdybym chciała, jest to po prostu niemożliwe" - rozwiała wszelkie nadzieje w rozmowie z "Super Expressem".