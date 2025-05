Radwańska zawróciła mu w głowie. Bał się zaprosić ją na randkę

Agnieszka Radwańska i Dawid Celt - polska tenisowa "power couple"

Ostatecznie jednak postanowił zaryzykować i zaprosił "Isię" na pierwszą oficjalną randkę. Para wybrała się wówczas do kina na film "Kac Vegas III", jednak niestety jeszcze przed wejściem do sali kinowej czar prysł. Na miejscu pojawili się bowiem fotoreporterzy. "Czyhali na nas w galerii handlowej. Mamy chociaż małą satysfakcję, bo nie wiedzieli, że to nasza pierwsza randka. Na dodatek niezależnie od siebie ubraliśmy się z Dawidem w koszule, więc napisali, że pasujemy do siebie" - wspomniała Agnieszka Radwańska w swojej książce "Jestem Isia".