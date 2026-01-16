Radwańska zaryzykowała ws. WOŚP i się opłaciło. Powtórzyła eksperyment

Jurek Owsiak co roku może cieszyć się sporym poparciem ze strony znanych sportowców. Udzielają mu go od lat m.in. Iga Świątek czy Robert Lewandowski. Od lat swoje robi również Agnieszka Radwańska, która dokłada kolejne cegiełki do dzieła WOŚP. W pewnym momencie zauważyła, że jeden rodzaj aukcji szczególnie się u niej sprawdza.

Agnieszka Radwańska znalazła klucz do licytujących na WOŚP?

Radwańska od lat oferowała różnego rodzaju aukcje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystawiała rakiety z ważnych turniejów w jej karierze, ręczniki sygnowane jej imieniem i nazwiskiem, piłki z podpisami czy nawet własną suknię ślubną. Tenisistka zawsze lubiła się udzielać charytatywnie i chętnie współpracowała z różnymi inicjatywami, które zbierały pieniądze na ważne cele.

W 2022 roku zdawało się, że Agnieszka Radwańska znalazła na siebie ostateczny sposób w ramach WOŚP. Była tenisistka postanowiła wtedy po raz pierwszy wystawić w ramach akcji spotkanie i trening z samą sobą. Okazało się to sporym sukcesem.

Agnieszka Radwańska wystawiła trzykrotnie to samo na WOŚP

Pierwsza aukcja tego typu, którą zorganizowała, zakończyła się uzyskaniem od licytującego 55 600 zł. Radwańska postanowiła spróbować tego samego jeszcze raz w roku następnym, czyli 2023. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę i udało jej się uzyskać nawet nieco większą sumę, czyli 56 700 zł.

Zachęcona tym sukcesem była finalistka Wimbledonu spróbowała tego samego jeszcze raz w 2024 roku. Tym razem okazało się jednak, że zainteresowanie nie było już tak duże. Ostatecznie udało jej się zebrać 22 100 zł. Tak zakończył się jej eksperyment z tym formatem. Z WOŚP jednak wciąż blisko współpracuje.

