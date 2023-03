Agnieszka i Urszula Radwańskie bez wątpienia przyczyniły się do rozwoju tenisa w Polsce. Obie siostry mają na swoim koncie wiele lat występów na międzynarodowych arenach, jednak to starsza z nich może pochwalić się bardziej imponującą listą osiągnięć. Agnieszka najlepszy wynik w karierze osiągnęła w październiku 2011 roku, została wówczas wiceliderką rankingu WTA. Urszula natomiast najwyżej notowana była jako 29. najlepsza zawodniczka na świecie. Przez wiele lat 32-letnia tenisistka nie zdołała ani razu wygrać turnieju WTA - dwukrotnie dotarła do finału, oba mecze zakończyły się jednak porażką reprezentantki Polski.