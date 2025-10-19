Radwańska spakowała walizki i "uciekła" z Polski. Wiadomo, dokąd się udała

W listopadzie minie siedem lat, odkąd Agnieszka Radwańska ogłosiła zakończenie kariery. Przez ponad dekadę należała do światowej czołówki - zdobyła 20 tytułów WTA, w 2012 roku dotarła do finału Wimbledonu, a trzy lata później wygrała prestiżowy turniej WTA Finals. Dzięki sukcesom na korcie zarobiła ponad 27 milionów dolarów brutto i zapisała się w historii polskiego sportu jako jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek.

Po przejściu na sportową emeryturę Radwańska nie odcięła się całkowicie od tenisa - dziś była druga rakieta świata współpracuje z Magdą Linette i wspiera ją podczas niektórych turniejów. Jednak tym razem postanowiła całkowicie się odciąć od tenisowych obowiązków i poświęcić czas rodzinie. Wraz ze swoimi bliskimi spakowała bowiem walizki i opuściła Polskę.

36-letnia krakowianka wybrała na miejsce wypoczynku słoneczną Marbellę - jedno z ulubionych miejsc gwiazd sportu i show-biznesu, a zarazem punkt na mapie, do którego "Isia" wraca regularnie. To właśnie stamtąd Radwańska pokazała na InstaStories kilka zdjęć z rodzinnego wyjazdu. Na jednym z opublikowanych kadrów gwiazda tenisa pozuje w eleganckiej restauracji. Uwagę obserwatorów przyciągnęła jej stylizacja - czarna, minimalistyczna sukienka od polskiej marki Mosquito. Całość uzupełniła luksusowymi dodatkami: skórzanym plecakiem Chanel i klapkami Diora, których cena w sklepie internetowym francuskiego domu mody sięga 3100 zł.

"Isia" nie ukrywa, że na sportowej emeryturze to podróże sprawiają jej największą radość i to właśnie na nie najczęściej wydaje ona pieniądze. "Potrafię wydawać pieniądze, ale z rozsądkiem. Teraz najbardziej na okulary przeciwsłoneczne i podróże. Lubię poznawać nowe miejsca, a bez dziesięciu rakiet w torbie podróżuje się zupełnie inaczej" - wyjawiła w podcaście "Break Point".

