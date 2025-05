Radwańska radośnie obwieszcza, i to w samą majówkę. Długo przyszło czekać na taki odpoczynek

Część majówki Agnieszka Radwańska spędziła w domu, do którego wraz z mężem i synem wprowadziła się stosunkowo niedawno. Teraz radośnie obwieszcza zmianę otoczenia. Długo przyszło czekać na taki odpoczynek, lecz opłaciło się. Emerytowana tenisistka pojechała prosto na lotnisko Chopina, by tam - w komfortowych warunkach VIP - rozpocząć dalszy etap podróży. Do sieci trafiły materiały.