Wojciech Szczęsny jak Agnieszka Radwańska

Dzięki temu będzie mógł się nacieszyć rodzinnym życiem u boku żony Mariny i swych pociech. Życie emeryta w wieku 34 lat to zapewne marzenie wielu. Smak ten doskonale za to zna także Agnieszka Radwańska .

Agnieszka Radwańska odniosła się do plotek o niej i Szczęsnym. Postawiła sprawę jasno

Plotek było już tak wiele, że Agnieszka postanowiła się do tego odnieść i to na łamach swojej książki "Jestem Isia". Tak zatem tenisistka wspomina tamte chwile, gdy sugerowano jej romans z Wojtkiem Szczęsnym:

"Podchwyciły to brukowce. Mieszkałam z Ulą. Było już po sezonie, siedzieliśmy sobie w domu, grzebałyśmy w internecie i w pewnym momencie Ula ni to zapytała, ni stwierdziła: 'O, podobno jesteś z jakimś Szczęsnym...'. 'A kto to jest?' - zapytałam, bo nie od razu skojarzyłam. 'Piłkarz' - odpowiedziała. 'Skąd wiesz?' - miałam na myśli, skąd Ula wie o moim rzekomym związku z Wojtkiem, ale ona zrozumiała, że w ogóle nie wiem, kto to jest. 'Wyguglałam' - stwierdziła całkiem poważnie". [...] Miałyśmy z tego mnóstwo śmiechu. Wojtku, serdecznie pozdrawiam!" - opisała całą sytuacją z "romansem" Radwańska.