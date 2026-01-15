Radwańska podjęła decyzję ws. WOŚP, a tu zaskoczenie. Ktoś ją uprzedził

Radwańska przez lata była uznawana za najlepszą polską tenisistkę. Udało jej się dotrzeć do finału Wimbledonu i wygrać kilka ważnych turniejów WTA. Aktualnie skupiła się na rodzinie oraz wspomaganiu Magdy Linette.

Agnieszka Radwańska znów przekazała przedmiot na WOŚP

To już 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem akcja charytatywna skupia się na "zdrowych brzuszkach naszych dzieci" i właśnie na sprzęt, który ma pomóc w diagnostyce i leczeniu chorób układu pokarmowego zbierają największe polskie gwiazdy u boku Jurka Owsiaka.

Wśród nich znalazła się również Agnieszka Radwańska, która nieprzerwanie od kilku lat wspiera akcję. Tenisistka była swego czasu pytana o jej stosunek do WOŚP i Owsiaka. Postanowiła udzielić jasnej odpowiedzi na ten temat w książce "Jestem Isia".

Polityki i mojego stosunku do WOŚP w ogóle nie należy mieszać! Hołd dla Prezydenta to jedno, a pomoc dla wielkiej akcji charytatywnej to zupełnie coś innego. Wszyscy próbują kogoś podpiąć, połączyć, jakoś wykorzystać. Nas wciągnął ojciec i to był cholerny błąd. (...) Ja na różne akcje przekazuję rakiety, sukienki ręczniki turniejowe i wiele innych pamiątek. Bardzo się cieszę, że każda z tych rzeczy może pomóc chociaż odrobinę. Z prośbą o pomoc zgłasza się wiele organizacji i fundacji

Agnieszka Radwańska oddała piłkę z autografem. Ktoś ją uprzedził

Radwańska postanowiła w tym roku przekazać na WOŚP piłeczkę ze swoim podpisem. Jest ona dodatkowo oprawiona w ramkę ze zdjęciem "Isi", a na zdjęciu prezentuje ją sam Jurek Owsiak. Póki co aukcja przekroczyła 3,5 tys. zł i czeka na kolejne wpłaty. Link do aukcji można znaleźć tutaj.

Okazało się jednak, że Radwańska nie wpadła na ten pomysł jako jedyna. Sztaby WOŚP w Gniewkowie i Lipnie również postanowiły zaprosić do licytacji... piłeczki z autografem Agnieszki Radwańskiej. Łącznie trzy aukcje podzieliły się podobnym produktem. Widać jednak, że te zakończą się znacznie szybciej i nie zdążą dobić do osiągnięcia Radwańskiej (na razie uzbierały 100 zł i 312 zł). Finał 34. WOŚP odbędzie się 25 stycznia, ale po tym czasie wiele aukcji wciąż będzie dostępnych do licytowania.

