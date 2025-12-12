Radwańska odcięła się od plotek ws. WOŚP. Ujawniła, co sądzi o fundacji Owsiaka

W 2017 roku wydana została książka pt. "Jestem Isia. Rozmowa z Agnieszką Radwańską". Słynna polska tenisistka poruszyła w niej wiele ważnych i wrażliwych tematów.

Do takich należy m.in. polityczna działalność jej ojca, który m.in. należał do honorowego komitetu poparcia Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.

Polityczna polaryzacja w Polsce doprowadziła do tego, że w pewnym momencie Agnieszka Radwańska została fałszywie zaszufladkowana. Poza działalnością ojca ludzie wypominali jej również bardzo emocjonalną reakcję po katastrofie Smoleńskiej i obecność na pogrzebie prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Sama Radwańska wielokrotnie podkreślała jednak, że chce być całkowicie apolityczna.

"Zawsze był politycznie bardzo zaangażowany i wciągał w to także nas, stawiając często przed faktem dokonanym. Od początku odbijało się to nam - mnie i Uli - czkawką. Chciałam i chcę być apolityczna. Nigdy nie mieszałam sportu z polityką" - czytamy w książce z 2017 roku napisanej wspólnie z Arturem Rolakiem.

Agnieszka Radwańska nie ukrywa, że było jej przykro, gdy ostatecznie nie przyznano jej tytułu honorowego obywatela Krakowa. Była tenisistka podejrzewała, że powodem były właśnie względy polityczne i działalność jej ojca, od których w swojej karierze zawsze się dystansowała.

Jedna z najlepszych polskich tenisistek w historii zapewniała, że polityka nigdy nie była żadną jej namiętnością. Że nie stoi po żadnej ze stron i zawsze odmawiała, gdy jakaś partia próbowała poprosić ją o poparcie.

Powstały na bazie fałszywych teorii obraz Agnieszki Radwańskiej musiał przełożyć się na wyobrażenie ludzi na temat jej podejścia do zagadnienia, które co roku w Polsce budzi szczególnie wielkie emocje - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Radwańska uznała, że na łamach swojej książki raz na zawsze musi zakończyć spekulacje na temat tego, że rzekome względy polityczne mają wpływ na jej stosunek do fundacji Jerzego Owsiaka.

Polityki i mojego stosunku do WOŚP w ogóle nie należy mieszać! Hołd dla Prezydenta to jedno, a pomoc dla wielkiej akcji charytatywnej to zupełnie coś innego. Wszyscy próbują kogoś podpiąć, połączyć, jakoś wykorzystać. Nas wciągnął ojciec i to był cholerny błąd. (...) Ja na różne akcje przekazuję rakiety, sukienki, ręczniki turniejowe i wiele innych pamiątek. Bardzo się cieszę, że każda z tych rzeczy może pomóc chociaż odrobinę. Z prośbą o pomoc zgłasza się wiele organizacji i fundacji.

W ostatnich latach Agnieszka Radwańska angażowała się w pomoc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, którą uważa za "wielką akcję charytatywną". W 2023 roku trening z byłą tenisistką został wylicytowany za 55 600 zł. Kilka lat wcześniej "Isia" na aukcję wystawiła przedmiot, ale za to szczególny. Własną suknię ślubną. Zapłacono za nią niespełna 5 tysięcy złotych.

Agnieszka Radwańska po ślubie oddała suknię na licytację WOŚP hoo-me.com/ Associated Press / ANNA KACZMARZ / DZIENNIK POLSKI / POLSKA PRESS East News

Jerzy Owsiak Lukasz Gdak/East News East News

Agnieszka Radwańska AKPA AKPA