Radwańska i Linette dołączyły do Bońka. Zdjęcie trafiło do sieci

Na co dzień Boniek mieszka we Włoszech. On i jego żona wybrali ten kraj jako miejsce do życia w trakcie jego sportowej kariery. Ich dzieci również mieszkają poza granicami Polski - jedna z córek, podobnie jak rodzice wybrała Italię, a druga i syn przeprowadzili się do Londynu.

Magda Linette z problemami. Pomoc od Radwańskiej

Linette nie najlepiej radzi sobie w tym sezonie. Szczególnie widać to po jej ostatnich meczach na kortach ziemnych. Zabolała szczególnie przegrana w pierwszej rundzie podczas turnieju w Rzymie - rywalką Polki była Niemka Tatjana Maria, której nie uważano za faworytkę, a która dała Linette ugrać w całym meczu zaledwie trzy gemy.

Teraz doświadczona tenisistka i Agnieszka Radwańska próbują znaleźć dobry sposób na to, by odrodzić się przed najważniejszym turniejem rozgrywanym na mączce, czyli nadchodzącym wielkimi krokami French Open. Wybrały specyficzne miejsce, w którym przywitał je... Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek spotkał się z Linette i Radwańską

"Miło zawsze gościć Polki w naszym klubie TC Parioli" - napisał zadowolony były prezes PZPN. Pokazał również wspólne zdjęcie z paniami, którym pochwalił się w swoich mediach społecznościowych.

Linette póki co nie wyjeżdża z Rzymu. Ostatnio trenowała jeszcze z Dianą Sznajder, mimo że odpadła z turnieju. Widać, że zależy jej na tym, by wrócić do jak najlepszej dyspozycji. W turnieju w Rzymie gra za to wciąż Iga Świątek. Jej następną rywalką jest reprezentantka gospodarzy, Elisabetta Cocciaretto. Mecz zaplanowano na 10 maja i rozpocznie się najwcześniej o godzinie 19:00.

Rozwiń

Magda Linette David Gray AFP

Agnieszka Radwańska Lukasz Gdak/East News East News

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Borja Iglesias trafia do bramki w meczu Atletico Madryt – Celta Vigo. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports