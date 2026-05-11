Radwańska i Linette dołączyły do Bońka. Zdjęcie trafiło do sieci
Magda Linette nie rozpoczęła najlepiej sezonu na kortach ziemnych. W Madrycie swoją przygodę zakończyła na drugiej, a w Rzymie na pierwszej rundzie. Teraz trenuje pilnie pod okiem Agnieszki Radwańskiej przed nadchodzącym Roland Garros. Jak się okazało, panie spotkały się również ze Zbigniewem Bońkiem. Zamieścił wspólne zdjęcie.
Na co dzień Boniek mieszka we Włoszech. On i jego żona wybrali ten kraj jako miejsce do życia w trakcie jego sportowej kariery. Ich dzieci również mieszkają poza granicami Polski - jedna z córek, podobnie jak rodzice wybrała Italię, a druga i syn przeprowadzili się do Londynu.
Magda Linette z problemami. Pomoc od Radwańskiej
Linette nie najlepiej radzi sobie w tym sezonie. Szczególnie widać to po jej ostatnich meczach na kortach ziemnych. Zabolała szczególnie przegrana w pierwszej rundzie podczas turnieju w Rzymie - rywalką Polki była Niemka Tatjana Maria, której nie uważano za faworytkę, a która dała Linette ugrać w całym meczu zaledwie trzy gemy.
Teraz doświadczona tenisistka i Agnieszka Radwańska próbują znaleźć dobry sposób na to, by odrodzić się przed najważniejszym turniejem rozgrywanym na mączce, czyli nadchodzącym wielkimi krokami French Open. Wybrały specyficzne miejsce, w którym przywitał je... Zbigniew Boniek.
Zbigniew Boniek spotkał się z Linette i Radwańską
"Miło zawsze gościć Polki w naszym klubie TC Parioli" - napisał zadowolony były prezes PZPN. Pokazał również wspólne zdjęcie z paniami, którym pochwalił się w swoich mediach społecznościowych.
Linette póki co nie wyjeżdża z Rzymu. Ostatnio trenowała jeszcze z Dianą Sznajder, mimo że odpadła z turnieju. Widać, że zależy jej na tym, by wrócić do jak najlepszej dyspozycji. W turnieju w Rzymie gra za to wciąż Iga Świątek. Jej następną rywalką jest reprezentantka gospodarzy, Elisabetta Cocciaretto. Mecz zaplanowano na 10 maja i rozpocznie się najwcześniej o godzinie 19:00.