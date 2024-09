Radośni Majdanowie zapowiadają "same przyjemności". To jednak nie były plotki

Małgorzata Rozenek-Majdan to celebrytka, która doskonale wie jak wykorzystać swoje zasięgi w mediach społecznościowych. Wspólnie z mężem, byłym bramkarzem reprezentacji Polski Radosławem Majdanem stworzyła prawdziwą markę w social mediach do której chętnie odzywają się reklamodawcy.

Majdanowie przekazują radosne wieści: "same przyjemności"

"To było czyste szaleństwo. Po prostu masakra, jeśli chodzi o czas, jeśli chodzi o wszystko, co się działo, ale ogarnięte! [...] Cieszę się, bo jedziemy w piękne miejsce z cudownymi ludźmi i do końca tygodnia będą same przyjemności i same fajne rzeczy" - mówiła żona Radka Majdana w relacji na Instagramie.