21-letni piłkarz do Monaco przeniósł się latem 2020 roku z Legii Warszawa. Póki co nie przebił się do pierwszego składu - w obecnym sezonie rozegrał ledwie jedno spotkanie, w eliminacjach Ligi Mistrzów, przeciwko Szachtarowi Donieck (0-1). Uznawany jest jednak za spory talent, co nie uszło uwadze Paulo Sousy. Ten włączył go do składu kadry na mecze eliminacji mistrzostw świata z San Marino i Albanią.

Karolina Wójcik - kim jest partnerka Radosława Majeckiego?

Partnerką zawodnika jest Karolina Wójcik. Prowadzi ona w serwisi YouTube vloga o nazwie "viva-a-viva". Taką samą nosi jej instagramowy profil. Cieszą się one wielkim zainteresowaniem - kanał YouTube ma 566 tysięcy subskrybentów, zaś profil instagramowy - 417.



Co ciekawe, dwójka poznała się w... bibliotece. Vlogerka informowała o tym podczas sesji pytań i odpowiedzi na swoim profilu.



