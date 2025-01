Radosław Majdan w kropce. Budowa domu nie przebiega tak, jak chciał

Radosław Majdan narzeka na budowę domu

Od jakiegoś czasu Majdanowie myślą przede wszystkim o budowie swojego nowego domu. Wybrali bardzo dobrą lokalizację i cieszą się z tego, że niebawem będą mogli zamieszkać w nowym miejscu. Póki co wygląda jednak na to, że wszystko wygląda tak różowo.

" Jestem zażenowany, jak długo trzeba czekać na pozwolenia! Zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy do zrobienia, a nagle pojawiły się nowe przeszkody. W pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać, czy ktoś specjalnie podstawiał nam nogę. Kazali nam wybudować sześć miejsc parkingowych, co jest jakimś absurdem! Jesteśmy blisko pewnego nowego pomysłu, więc pewnie w ciągu najbliższych dni albo tygodni może zdecydujemy się na coś innego" - skarżył się w rozmowie z JastrząbPost.

Radosław Majdan wierzy w gust swojej żony

"Wierzę w gust mojej żony. Ja nie mam na to energii, mam swoją pracę. Mam umysł bardziej artystyczny względem tego, co robię, a chodzenie, wybieranie, zastanawianie się nad dekoracją wnętrz zostawiam żonie, bo ona się na tym świetnie zna i jeszcze nigdy mnie nie rozczarowała. Wierzę, że daje sobie świetnie radę. Ale tak, rzeczywiście mało się w to angażuję, zabiera mi to energię" - podkreślił. Dodał jednak, że Rozenek nie podejmuje wszystkich decyzji sama, często przychodzi do niego, by porozmawiać o jakichś elementach i ustalić, czy podobne rozwiązanie satysfakcjonowałoby ich oboje.