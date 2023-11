Radosława Majdana i jego żonę Małgorzatę połączyła miłość nie tylko do siebie nawzajem, ale również przywiązanie do dzieci i ogromna sympatia do zwierząt. W ich domu mieszkają trzy psy tytułowane "gangiem Majdana". Swego czasu w ekipie była jeszcze maleńka suczka Franceska, która nagle zniknęła z internetowych relacji pary. Fani dopytywali, co stało się ze zwierzakiem, ale długo ich ciekawość pozostawała niezaspokojona.