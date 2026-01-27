Za nami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie oznacza to jednak, że tegoroczna akcja zupełnie przechodzi do przeszłości. Wciąż trwają bowiem licytacje, z których dochód jeszcze zasili skarbonkę fundacji firmowanej twarzą Jerzego Owsiaka.

Ogromną popularnością cieszy się aukcja zainicjowana przez Igę Świątek. Tenisistka przekazała na szczytny cel rakietę oraz ręcznik z wygranego przez siebie Wimbledonu 2025. Na ten moment zestaw wyceniono na ponad 120 tysięcy złotych, lecz to z pewnością nie koniec, bowiem licytacja potrwa do 13 lutego.

Duże kwoty gromadzą się też na innych sportowo zabarwionych aukcjach WOŚP. Za piłkarskie korki i spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem trzeba wyłożyć już tyle samo, co za przedmioty od wiceliderki rankingu WTA. Bardzo wysoko (bo na około 60 tysięcy złotych) oszacowano także koszulkę meczową Barcelony od Roberta Lewandowskiego i trening tenisowy w Monaco u boku Huberta Hurkacza.

W 34. Finał WOŚP mocno zaangażował się emerytowany piłkarz Radosław Majdan. W niedzielę pojawił się nawet w sztabie Orkiestry. Przy tej okazji chwilę porozmawiał z reporterem Kozaczka i dosadnie wyjaśnił, co sądzi o krytykach Owsiaka i całej charytatywnej akcji.

Radosław Majdan nie wytrzymał. Chodzi o zamieszanie wokół Owsiaka i WOŚP

W rozmowie z Kozaczkiem Majdan jasno wyraził pogląd w sprawie włączania się w dzieło Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dobrze wie, że inicjatywa ma spore grono krytyków, lecz radzi, by się nimi nie przejmować i robić tak, jak podpowiada serce.

Nie wyobrażam sobie mieć jakieś obiekcje albo nie ufać Jurkowi Owsiakowi czy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

"Jeżeli włożysz jak najmniejszą nawet cegiełkę, ale włożysz, do tej wielkiej inicjatywy, to bądź dumny, ciesz się, bo pomagasz również. A to, że ktoś to krytykuje, to najczęściej są to ludzie, którzy mają skrzywione spojrzenie na życie. Są zwolennikami teorii spiskowych. Często też, niestety, politycznie skręcają bardzo mocno w jakąś taką dziwną radykalną stronę" - mówi niegdysiejszy piłkarz.

Dobrze wie, że nie da się dogodzić wszystkim, więc głosy krytyki powinno się po prostu ignorować. Według niego osoby zgłaszające wątpliwości i negujące dobro czynione przez ludzi zgromadzonych wokół WOŚP "zawsze znajdą czarną stronę każdej szlachetnej inicjatywy".

"Tak naprawdę ja po prostu mogę tylko współczuć tym ludziom, którzy doszukują się czegoś złego i to bardziej do nich miałbym jakiś przekaz, że no, daliście się zmanipulować, daliście się wykorzystać, daliście swojej tej ciemnej stronie wziąć górę. Doszukują się w naprawdę fantastycznym wydarzeniu, naprawdę na skalę świata. Wy znaleźliście coś złego, coś z wami jest nie tak, naprawdę. I to jest przykre" - zwraca się do przeciwników WOŚP i Owsiaka.

W 2026 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", wspierając dziecięcą gastroenterologią. Cel to unowocześnienie diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u najmłodszych. Na razie zebrano ponad 183 mln zł, lecz licznik jeszcze się nie zatrzymał.

