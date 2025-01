Radosław Majdan nazwał działania Dody "cyrkiem". Długo się nie zastanawiał

Radosław Majdan nie chce brać w tym udziału

Doda ogłosiła niedawno, że należąca do Amazona platforma Prime przygotowuje film dokumentalny o słynnej piosenkarce i skandalistce. Poruszane mają w nim być tematy związane z jej życiem osobistym, ale i zawodowym, choć przede wszystkim chodzi o to, by pokazać nieznaną stronę Rabczewskiej.

Radosław Majdan nazwał kręcenie filmu przez Dodę "cyrkiem"

"Nie chcę uczestniczyć w tym cyrku, bo jak sądzę, to będzie cyrk, tak jak wszystko, co robi Dorota. Jestem ciekawy, czy dowiemy się, jak to było z wysłaniem gangsterów do swojego chłopaka. Dlaczego sąd dał jej rok więzienia, co prawda w zawieszeniu, niemniej jednak. Czy to będzie rzetelna informacja, czy prawda jej życia. Wydaje mi się, że wybiórcza, jak wszystko, co robi Dorota" - podkreślał.