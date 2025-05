Radosław Majdan nagle zrezygnował ze studiów. Powód może zaskoczyć

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan to jedno z najbardziej wpływowych małżeństw polskiego show-biznesu. On przez lata zachwycał na piłkarskich boiskach, ona natomiast robi karierę jako osobowość telewizyjna i chętnie angażuje się w sprawy polityczne. Nikogo nie może to jednak dziwić - z wykształcenia jest bowiem prawniczką. Tymczasem edukacyjna ścieżka jej ukochanego wygląda zupełnie inaczej. Majdan co prawda był studentem, jednak edukację porzucił jeszcze przed zdobyciem dyplomu. I to z konkretnego powodu.