Radosław Majdan dla Interii: Te święta będą inne od poprzednich

- Te święta będą trochę inne od poprzednich, spędzimy je w wąskim gronie u rodziców żony. Nie zobaczę się z moimi rodzicami, bo z powodu pandemii nie wybieram się do Szczecina - mówi w rozmowie z Interią Radosław Majdan, były reprezentant Polski.

Były bramkarz reprezentacji Polski, a obecnie ekspert telewizyjny, mocno odczuł pandemię koronawirusa. Zakażony Radosław Majdan trafił nawet do szpitala, ale na szczęście odzyskał już pełnię zdrowia. Przyznaje jednak, że COVID-19 ma mocny wpływ na przebieg tegorocznych świąt Bożego Narodzenia.

- Święta kojarzą nam się bardzo rodzinnie, z choinką, fajną atmosferą, ale także z prezentami. W tym roku mamy święta spokojniejsze - z uwagi na pandemię i ograniczenia w przemieszczaniu się - mówi w rozmowie z Interią były golkiper. Chociaż pewne rzeczy pozostają niezmienne.

- Szaleństwo zakupowe też mnie dopadło. Patrząc na to ile osób było w sklepach, to chyba sporo osób zostawiło zakupy na ostatnią chwilę, bo straszny ruch w galeriach, ale to też taki klimat świąt - opowiedział o swoich przygotowaniach.

- Dla wszystkich te święta są inne. Takie spokojniejsze. Cały czas mamy gdzieś z tyłu głowy, że jest pandemia, że trzeba uważać. Ale dobrze, że przyjdą. Może choć na chwilę oderwiemy się od kłopotów, które otaczały nas ostatnimi miesiącami - twierdzi Majdan.

Pracujący obecnie jako komentator sportowy Majdan został zapytany przez Zbigniewa Czyża, dziennikarza Interii, czy w domu także nałogowo ogląda mecze piłkarskie.



- Jeżeli chodzi o pilota, to ja decyduję - odpowiedział ze śmiechem uczestnik MŚ 2002 - Jeśli jest jakiś ważny mecz, to wiadomo, że to jest priorytet. Ale nie chcę też zamęczać Małgosi. Ja też lubię dobry film, lubię kiedy chłopaki mają fajny temat filmowy - twierdzi Majdan.



A czy żona byłego bramkarza Małgorzata Rozenek-Majdan zna się na sporcie? Na to pytanie Radosław zareagował szerokim uśmiechem.



- Małgosia ma swoje uwagi, ale nie może się znać. Zna się na zasadzie mojej opowieści, chociaż nie jest to dla niej temat bardzo absorbujący. Chyba czasem tak kurtuazyjnie mnie wysłucha. Ogląda mecze reprezentacji, czasem pucharowe, naszej Ekstraklasy zdecydowanie mniej. Generalnie stwierdzam, że piłką nożną interesuje się bardzo przeciętnie. Mało - odpowiedział ze szczerym uśmiechem były reprezentant Polski.

