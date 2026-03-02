Radość Żyły w Austrii, a tu wieści od ukochanej. Musiała się pochwalić

Marcelina Ziętek tym razem nie pojechała na zawody Pucharu Świata, aby z dołu skoczni wspierać ukochanego w zmaganiach. Podczas gdy Piotr Żyła walczył o czołowe lokaty w niedzielnym konkursie Pucharu Świata na Kulm, jego partnerka wybrała zupełnie inny sposób na spędzenie weekendu. Wszystkim pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek
Piotr Żyła i Marcelina Ziętek

Piotr Żyła to postać doskonale znana fanom skoków narciarskich. Choć jeszcze kilka sezonów temu zawodnik z Wisły regularnie stawał na podium i należał do ścisłej czołówki Pucharu Świata, w ostatnim czasie mierzy się z wyraźnymi problemami formy. Nierówne skoki i wahania dyspozycji sprawiły, że coraz rzadziej włącza się do walki o najwyższe lokaty.

Mimo to doświadczony reprezentant znalazł się w kadrze na konkursy lotów narciarskich w Bad Mitterndorf. Na mamucie Kulm w sobotę spisał się przeciętnie, jednak w niedzielę zaprezentował się znacznie lepiej i zakończył rywalizację na 10. miejscu. Tym samym po raz trzeci w tym sezonie uplasował się w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata, pokazując, że wciąż potrafi nawiązać walkę z najlepszymi.

W sportowych zmaganiach od lat wspiera go partnerka, Marcelina Ziętek. Aktorka regularnie pojawia się na trybunach podczas konkursów w Wiśle i Zakopanem, gdzie kibicuje ukochanemu z bliska. Na zagraniczne zawody wybiera się rzadziej. Tym razem ominęła wyjazd do Austrii, ale na bieżąco śledziła poczynania Żyły w sieci, reagując na jego występy. Nie zamierzała jednak spędzać całego weekendu w domowym zaciszu.

Piotr Żyła w Bad Mitterndorf, a Marcelina Ziętek na koncercie. Tak bawiła się podczas spotkania z Kacprem Tomasiakiem w Bielsku-Białej

Nieobecność partnera wykorzystała aktywnie i w mediach społecznościowych pochwaliła się nagraniami z koncertu zespołu Zakopower. Grupa wystąpiła w Bielsku-Białej na placu Wojska Polskiego w ramach uroczystego spotkania z olimpijczykiem Kacprem Tomasiakiem, organizowanego przez Prezydenta Bielska-Białej oraz Bielskie Centrum Kultury.

Wokalista z mikrofonem stoi na oświetlonej scenie, za nim duży ekran wyświetlający jego zbliżenie oraz gitarzysta grający na gitarze elektrycznej; scena otoczona jest reflektorami emitującymi żółte światło.
Marcelina Ziętek wybrała się na spotkanie z Kacprem Tomasiakiem, podczas którego show dał zespół Zakopower

19-letni skoczek narciarskich podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo sprawił niemałą sensację i wywalczył aż trzy medale. Został indywidualnym wicemistrzem olimpijskim na skoczni normalnej, wicemistrzem olimpijskim na skoczni dużej wraz z Pawłem Wąskiem, a także brązowym medalistą w indywidualnym konkursie panów na skoczni dużej.

Młoda kobieta w czerwonej bluzce i ozdobnej opasce z czerwonych oraz białych kwiatów na głowie spogląda z uśmiechem przez okno, mając przewieszoną przez szyję smycz z identyfikatorem.
Marcelina Ziętek
Piotr Żyła od pewnego czasu jest zakochany w Marcelinie Ziętek
Piotr Żyła od pewnego czasu jest zakochany w Marcelinie Ziętek
Mężczyzna w granatowej marynarce w kratę i białej koszulce oraz kobieta z ciemnymi włosami spiętymi w kucyk, ubrana w elegancki strój. Oboje uśmiechają się i stoją blisko siebie, w tle zieleń drzew.
Marcelina Ziętek, Piotr Żyła
