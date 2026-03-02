Radość Żyły w Austrii, a tu wieści od ukochanej. Musiała się pochwalić
Marcelina Ziętek tym razem nie pojechała na zawody Pucharu Świata, aby z dołu skoczni wspierać ukochanego w zmaganiach. Podczas gdy Piotr Żyła walczył o czołowe lokaty w niedzielnym konkursie Pucharu Świata na Kulm, jego partnerka wybrała zupełnie inny sposób na spędzenie weekendu. Wszystkim pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Piotr Żyła to postać doskonale znana fanom skoków narciarskich. Choć jeszcze kilka sezonów temu zawodnik z Wisły regularnie stawał na podium i należał do ścisłej czołówki Pucharu Świata, w ostatnim czasie mierzy się z wyraźnymi problemami formy. Nierówne skoki i wahania dyspozycji sprawiły, że coraz rzadziej włącza się do walki o najwyższe lokaty.
Mimo to doświadczony reprezentant znalazł się w kadrze na konkursy lotów narciarskich w Bad Mitterndorf. Na mamucie Kulm w sobotę spisał się przeciętnie, jednak w niedzielę zaprezentował się znacznie lepiej i zakończył rywalizację na 10. miejscu. Tym samym po raz trzeci w tym sezonie uplasował się w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata, pokazując, że wciąż potrafi nawiązać walkę z najlepszymi.
W sportowych zmaganiach od lat wspiera go partnerka, Marcelina Ziętek. Aktorka regularnie pojawia się na trybunach podczas konkursów w Wiśle i Zakopanem, gdzie kibicuje ukochanemu z bliska. Na zagraniczne zawody wybiera się rzadziej. Tym razem ominęła wyjazd do Austrii, ale na bieżąco śledziła poczynania Żyły w sieci, reagując na jego występy. Nie zamierzała jednak spędzać całego weekendu w domowym zaciszu.
Piotr Żyła w Bad Mitterndorf, a Marcelina Ziętek na koncercie. Tak bawiła się podczas spotkania z Kacprem Tomasiakiem w Bielsku-Białej
Nieobecność partnera wykorzystała aktywnie i w mediach społecznościowych pochwaliła się nagraniami z koncertu zespołu Zakopower. Grupa wystąpiła w Bielsku-Białej na placu Wojska Polskiego w ramach uroczystego spotkania z olimpijczykiem Kacprem Tomasiakiem, organizowanego przez Prezydenta Bielska-Białej oraz Bielskie Centrum Kultury.
19-letni skoczek narciarskich podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo sprawił niemałą sensację i wywalczył aż trzy medale. Został indywidualnym wicemistrzem olimpijskim na skoczni normalnej, wicemistrzem olimpijskim na skoczni dużej wraz z Pawłem Wąskiem, a także brązowym medalistą w indywidualnym konkursie panów na skoczni dużej.