Radość w domu znanego olimpijczyka. Wraz z mężem ponownie zostali rodzicami

Tom Daley to jedna z największych gwiazd reprezentacji Wielkiej Brytanii w skokach do wody. Utalentowany sportowiec ma na swoim koncie m.in. cztery medale wywalczone na igrzyskach olimpijskich, sześć krążków zdobytych na mistrzostwach świata i osiem medali przywiezionych z mistrzostw Europy. 28-latek jest wzorem do naśladowania nie tylko dla wielu innych sportowców, ale również osób nieheteronormatywnych.