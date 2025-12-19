To już finałowy sezon w wykonaniu Kamila Stocha. Po przyszłorocznych zawodach w Planicy utytułowany skoczek narciarski kończy karierę. "Podjąłem już decyzję, niezależnie od tego, co się wydarzy. Nieważne, czy ten sezon będzie udany, czy nie będzie udany. Z końcem najbliższej zimy zakończę swoją karierę zawodniczą" - deklarował w "Super Expressie".

A co potem? Planów jest sporo. Kamil i Ewa Stochowie w końcu będą mogli całkiem oddać się swojej wielkiej pasji do podróży. Już kiedyś żona skoczka opowiadała, że po tym, jak ukochany odwiesi narty na dobre, wybiorą się na wycieczkę i po Europie i w ogóle po świecie. Od lat bez przerwy prowadzą też razem firmę produkującą zimowe czapki oraz odzież. I właśnie ten temat w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych porusza Bilan-Stoch.

Ewa Bilan-Stoch przerywa milczenie. "Dziś o małych radościach"

Od końca października Ewa Bilan-Stoch nie publikowała żadnych wpisów na swoim profilu w mediach społecznościowych. Ograniczała się do aktywności na koncie sklepu, który to prowadzi wraz z mężem. Jednak teraz coś się zmieniło. Żona skoczka przerwała milczenie, i to nie z byle powodu. Podzieliła się bowiem radością związaną z czymś, co w życiu jej i Kamila rozpoczęło się dekadę temu.

Dziś o małych radościach

"Mija 10 lat, od kiedy projektuję czapki. A taką radością jesteś Ty, kiedy widzę Cię w 'mojej' czapce. Im bardziej odjechana, tym bardziej miło mi, że wybierasz tak odważne kolory. Uśmiecham się wtedy i w duchu prawię Ci komplementy. A pojawiasz się nie tylko na skoczni narciarskiej, ale w najmniej oczekiwanych momentach! Naprawdę. Jeśli jestem z kimś bliskim, automatycznie staje się ofiarą moich emocji: 'Widzisz to? Idzie w czapce Tornado! Ale czad!'. A kiedy widzę, że te czapki są elementem Waszych małych radości, mój twórczy proces zatacza krąg. Dzięki za te wszystkie momenty" - zwróciła się do wszystkich klientów sklepu Stochów.

Jej emocjonalne i poruszające wyznanie spotkało się z ciepłym przyjęciem. W komentarzach odezwało się liczne grono fanów czapek sygnowanych nazwiskiem Stocha.

Sam Kamil przygotowuje się obecnie do następnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Podopieczni Macieja Maciusiaka rozpoczynają bowiem teraz rywalizację w Engelbergu. To ostatni sprawdzian przed Turniejem Czterech Skoczni. Ten rusza zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Klasycznie rozpocznie się w Oberstdorfie (29 grudnia). Potem zmagania przeniosą się kolejno do Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia), Innsbrucku (4 stycznia) i na zakończenie do Bischofshofen (6 stycznia).

