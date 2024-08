Jakub Popiwczak zaliczany jest do grona najpopularniejszych siatkarzy w naszym kraju. Do Paryża na XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie libero naszej reprezentacji co prawda nie pojechał, jednak poczynania swoich kolegów z drużyny obserwował przed telewizorem. Jak się teraz okazuje, gdy "Gang Łysego" w pocie czoła walczył o pierwszy od wielu lat medal olimpijski w siatkówce dla naszego kraju, 28-latek wcale nie mógł narzekać na nudę. Przygotowywał się on bowiem do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu.

