Radość u dziewczyny Piotra Żyły. Marcelina Ziętek w końcu się pochwaliła

Nikt nie dawał szans związkowi Piotra Żyły i Marceliny Ziętek

Tak się jednak nie stało. Para wciąż jest razem i choć w trakcie roku wiele czasu spędzają osobno ze względu na wyjazdy Piotra, to wciąż trzymają się razem. A kiedy tylko mają chwilę dla siebie, chętnie wyjeżdżają wspólnie. Jakiś czas temu np. odwiedzili ranczo z alpakami .

O ile Piotr Żyła raczej z dystansem podchodzi to prezentowania życia codziennego w sieci, o tyle jego ukochana niemal codziennie relacjonuje, co się u niej dzieje . Nic dziwnego więc, że pochwaliła się także, jak świętowała Dzień Nauczyciela . Nie wszyscy bowiem wiedzą, że poza pracą na planie serialu, jednocześnie studiowała i dziś jest w kadrze nauczycielskiej. 14 października był dla niej zatem wyjątkowym dniem.

Tak Marcelina Ziętek świętowała Dzień Nauczyciela

To właśnie tę uczelnię skończyła w 2021 roku, uzyskując tytuł magistra pedagogiki. Wygląda na to, że zapragnęła kontynuować swoją karierę pedagogiczną, gdyż teraz to ona uczy innych.