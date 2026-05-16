W ostatnim czasie głośno o Robercie Lewandowskim. Nie ma dnia, by sportowe media nie informowały o kolejnych doniesieniach transferowych wokół kapitana reprezentacji Polski. Niemal przesądzone jest, że napastnik nie przedłuży kontraktu z FC Barceloną, dlatego jego przyszłość klubowa rozpala wyobraźnię opinii publicznej.

Według najnowszych informacji, także z dobrze poinformowanych hiszpańskich mediów, Lewandowski jest bliski wybrania oferty jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej.

"Agent piłkarza spędził ostatnie 48 intensywnych godzin na negocjacjach z dwoma czołowymi klubami Saudi Pro League i wszystko wskazuje na to, że Polak pożegna się z kibicami w meczu z Betisem" - poinformował kataloński "Sport".

Wcześniej Jarosław Koliński z WP SportoweFakty informował, że najbliżej zakontraktowania Lewandowskiego jest Al-Hilal. Najpopularniejszy klub w Azji miał zaproponować Polakowi astronomiczne zarobki, w kwocie 90 milionów euro rocznie. Gdyby te informacje się potwierdziły, Lewandowski na godzinę zarobiłby 11 tys. euro.

Aż takich pieniędzy nie wygrał w "Milionerach", emitowanych w Polsacie, pan Paweł, ale i tak kwota, z którą zakończył grę robi wrażenie. Uczestnik wycofał się przy pytaniu za 250 tys. złotych i tym samym wygrał 125 tys.

Pytanie związane z Lewandowskim warte 75 tys. złotych. Znałbyś odpowiedź?

Co ciekawe, podczas gry jednym z najtrudniejszych pytań dla pana Pawła okazała się kwestia związana z Robertem Lewandowskim. Pytanie za 75 tys. złotych brzmiało. "Który z tych słynnych szkoleniowców nigdy nie był trenerem polskiego napastnika? Uczestnik miał do wyboru: Pepa Guardiolę, Juergena Kloppa, Carlo Ancelottiego i Jose Mourinho".

Pan Paweł miał spory kłopot z poprawną odpowiedzią. Wykorzystał koło ratunkowe i telefon do przyjaciela, ale pani Anna nie była mu w stanie pomóc. W związku z tym zdecydował się na kolejną pomoc i koło pół na pół. Do wyboru został Guardiola i Mourinho. Uczestnik postawił na drugiego z wymienionych i to okazało się dobrą decyzją.

Z Guardiolą Lewandowski pracował w Bayernie Monachium, tak samo jak z Carlo Ancelottim. Z kolei Klopp był szkoleniowcem Polaka w Borussii Dortmund. Natomiast scieżki "Lewego" i Mourinho nigdy dotąd się nie zetknęły.

