Putin szykuje się na wojnę atomową. Uprzedził Alinę Kabajewą

24 lutego wojska rosyjskie z rozkazu Władimira Putina ruszyły na Ukrainę. Agresor nie spodziewał się jednak, z jaką zawziętością obywatele atakowanego kraju walczyć będą o pokój i niepodległość. Według doniesień jednego z popularnych rosyjskich blogerów, "Generał SVR" Putin nie ma jednak zamiaru odpuścić. 69-latek miał powiadomić najbliższych, by przygotowały się do ewakuacji do bunkra atomowego. Wśród nich znalazła się m.in. domniemana kochanka Putina, Alina Kabajewa.