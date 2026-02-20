Putin przyjął fatalną wiadomość. Z Kremla natychmiast napłynął komunikat

Adelija Pietrosian była jedną z zawodniczek, które znalazły się w centrum uwagi przed czwartkową rywalizacją solistek w łyżwiarstwie figurowym. Startująca pod neutralną flagą 18-latka z Moskwy była oczkiem w głowie Rosjan. Tamtejsze media dywagowały nawet, czy oby na pewno zostanie potraktowana przez jury w sposób sprawiedliwy, mając przy tym nadzieję, że będzie liczyła się w walce o najwyższe lokaty.

Po krótkim programie Adelija Pietrosian była sklasyfikowana na 5. lokacie. Podczas czwartkowego przejazdu postanowiła więc zaryzykować, chcąc odrobić straty do czołowej trójki. W tym celu postanowiła wykonać poczwórnego toe-loopa, lecz na jej nieszczęście, ta ambitna próba zakończyła się upadkiem.

W końcowym rozrachunku Rosjanka została sklasyfikowana na szóstej lokacie. Tytuł mistrzyni olimpijskiej wywalczyła Amerykanka Alysa Liu, a na podium wraz z nią stanęły dwie reprezentantki Japonii: Kaori Sakamoti oraz Ami Nakai.

Występ nastolatki odbił się rzecz jasna szerokim echem w rosyjskich mediach. - Adelija Pietrosian zaryzykowała na igrzyskach olimpijskich, ale się nie opłaciło. I została bez medalu - napisał serwis Sportu.ru. - Podjęła ryzyko i nie wyszło, ale po fatalnym początku wzięła się w garść i wykonała solidny program - dodał portal Championat.com.

Cios z Włoch dla Władimira Putina. Rzecznik Kremla komentuje

Adelija Pietrosian stanowiła dla Rosjan ostatnią nadzieję na medal w łyżwiarstwie figurowym na tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Dlatego też jej występ tak zabolał jej rodaków, którzy zapewne nie pamiętają, jak to jest nie cieszyć się z krążka w tej dyscyplinie. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 66 lat temu, gdy przywódcą Związku Radzieckiego był Nikita Chruszczow.

Taki układ spraw to fatalna wiadomość także dla przywódcy rosyjskiego reżimu - Władimira Putina. - Prezydent Federacji Rosyjskiej regularnie z wielką dumą chwalił się sukcesami swoich rodaków właśnie w tej dyscyplinie. Alina Zagitowa, która zdobyła złoty medal w 2018 roku w Pjongczangu, stała się "ulubienicą Putina". (...) Inną "ulubienicą" prezydenta Federacji Rosyjskiej była Kamiła Walijewa. (...) Władimir Putin podczas zimowych igrzysk olimpijskich z wyjątkowym uznaniem spoglądał właśnie na poczynania łyżwiarzy figurowych, a szczególnie łyżwiarek. Nie ma więc wątpliwości, że w sportowym świecie brak medalu w 2026 roku jest dla niego osobistym ciosem - napisał w swoim tekście na łamach Interii Kacper Dąderewicz.

Na wydarzenia z włoskiego lodowiska zareagował teraz nawet rzecznik Kremla - Dmitrij Pieskow, wprost oceniając Adeliję Pietrosian.

- Adelija spisała się świetnie! Tylko ona podjęła ryzyko! Nie wyszło. Zdarza się. Jeździła rewelacyjnie. Ale rywalizacja była zacięta. I tym razem nie była najsilniejsza. Taki jest sport. Gratulacje dla Amerykanki i Japonek. Życzmy naszej Adeliji miejsca na podium następnym razem - przekazał przedstawiciel Władimira Putina w komunikacie opublikowanym przez portal Sport-Express.ru

Władimir Putin GAVRIIL GRIGOROV / POOL AFP

Dmitrij Pieskow Ilya Pitalev/Kremlin AFP

Adelija Pietrosian z Rosji zajęła 6. miejsce na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie GABRIEL BOUYS AFP

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP